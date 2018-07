Bugarski novinar prokomentirao izjave trenera Slavije: Najavljuje rotacije, ali ne vidim što može mijenjati

Kako igra Slavija? Obrana pa na kontre, kaže Željko Kopić da imaju brzu tranziciju, a o tome je mogla posvjedočiti i utakmica protiv ekipe Beroe iz Stare Zagore.



Gol koji je Slavija postigla dogodio se iz brze akcije, kontre-polukontre, u dubinu je proigran Angelov koji je bio miran u realizaciji. Prethodno je Angelov ušao u igru, zamijenjen je Čunčukov.



Mogao je potom Ivanov do pobjede, ali je njegovu šansu gostujući vratar osujetio.



Zanimljivo je što je rekao trener Slavije Zlatomir Zagorčić poslije utakmice:



- Nisam ljut na Ivanova što nije zabio, to se događa. On je naš vođa na terenu i svatko ima pravo na pogrešku.



Slavija je zadovoljna jednim bodom, a kako nam javlja kolega novinar Juri Slavčev, problem im predstavlja umor, odnosno ritam utakmica vikendom, pa odmah tijekom tjedna. To je nešto na što nisu navikli:



- Zagorčić je pričao kako je sretan što nisu izgubili utakmicu. Beroe je ipak momčad s većom reputacijom. Priča i kako hajduk vrlo snažna momčad i kako njegovi igrači nisu naviknuti igrati svaka tri-četiri dana. Najavljuje i da će rotirati igrače, premda ne vidim neke velike zamjene što ih može napraviti. Sada mu je Angelov krenuo s klupe, ali ga je uveo u nastavku i tako dobio izjednačenje – poručio nam je Slavčev.



Slavija ima svoj stil otkako ih je preuzeo Zagorčić, sprsko-bugarski trener, rodom iz Novog Sada. I ne mijenja ga. U Poljudu se moraju pripremiti na tešku obranu Bugara.



Ujedno, stiže vijest kako je Slavija taman prodala Ivajla Dimitrova u Ararat iz Erevana, u Armeniju.



- Ne brinite, unatoč svemu bit ćemo mi dobro pripremljeni za utakmicu u Splitu - poruka je Zagorčića.