Hajduk pustio pretplate u prodaju uz jednu bitnu novost

Započela je prodaja sezonskih pretplata za domaće utakmice Hajduka u sezoni 2018/2019. Pretplate se mogu kupiti u prostorima Odjela za članstvo na Poljudu, bez obzira na status članstva, i to u vremenu od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati.

Kupnjom sezonske pretplate osiguravate sebi mjesto za sve utakmice HT Prve lige, Druge HNL (utakmice Hajduka II), za utakmice Kupa i za susrete 2. i 3. pretkola Europske lige koje se u organizaciji HNK Hajduk Split održavaju na Poljudu, u natjecateljskoj sezoni 2018/2019. U slučaju plasmana Hajduka u Play-off Europske lige pretplatnicima će se omogućiti pravo prvenstva kupnje ulaznica u rokovima i terminima koje odredi Klub.

Novitet u sezoni 2018/2019 je uvođenje jedinstvenih cijena za tribine:

Zapad (C, D, E, F) - 950 kuna, Sjever (svi ulazi) - 440 kuna, Istok (O, P, R, S) - 760 kuna te Obiteljska tribina (ulaz U) - 500 kuna, odnosno 150 kuna za "Rico dječju pretplatu" (isključivo za ulaz U).

I ove sezone vrijede popusti za naše najmlađe (junior popust 15% do navršenih 14 godina) te umirovljenike (senior popust 10%). Junior pretplate bit će dostupne za sve tribine stadiona Poljud (Sjever, Istok, Zapad) osim za Obiteljsku tribinu (ulaz U) gdje smo osigurali jedinstvenu "Rico dječju pretplatu" u iznosu od 150 kuna.

Kao i do sada, prilikom kupovine, svi članovi imaju popust od 10% do 13% ovisno o kontinuitetu članstva, a tu je i popust za gotovinsko plaćanje u iznosu od 5%. Svi popusti se kumuliraju, osim kod "Rico dječje pretplate" na Obiteljskoj tribini (ulaz U) za koju vrijedi samo gotovinski popust.

Klub je za pretplatnike pripremio i prigodne poklone.

Sve pretplatnike iz protekle sezone staro pretplatničko mjesto će "čekati" do 48 sati prije prve domaće utakmice (utorak 24. srpnja do 20 sati). U slučaju da pretplatnik ne obnovi sezonsku ulaznicu do tada, mjesta će biti puštena u slobodnu prodaju.

Napomena: Od sezone 2018/2019 dječje ulaznice za sve tribine osim Obiteljsku tribinu (ulaz U) prodavat će se po cijenama sniženim za 50% u odnosu na redovnu cijenu ulaznice za tu tribinu, dok će za Obiteljsku tribinu (ulaz U) cijena i nadalje ostati 10 kuna, stoji na službenoj stranici Hajduka.