Preminuo Nedjeljko Špiro Erceg, bivši predsjednik Skupštine Hajduka i otac velikog golgetera Bijelih

U Splitu je nakon teške bolesti u 77. godini 21. srpnja 2018., života preminuo bivši predsjednik Skupštine HNK Hajduk, Nedjeljko Špiro Erceg, otac proslavljenog golgetera Bijelih Tomislava Ercega.



Nedjeljko Špiro Erceg, rođen je u Klisu, 27. srpnja 1941. godine. Osnovnu školu završio je u Solinu, gimnaziju u Splitu, gdje je i diplomirao na Kemijsko – tehnološkom fakultetu. Magistrirao je na zagrebačkom Sveučilištu.



Gotovo cijeli radni vijek, proveo je u tvornici ferolegura Dalmacija u Dugom Ratu, gdje je obnašao više rukovodećih dužnosti, a najviše vremena bio je generalni direktor poduzeća, piše Hajduk.hr.



Prve nogometne korake Špiro je napravio pred kliškom župnom crkvom koja se nalazi neposredno uz Ercegovu obiteljsku kuću, a potom na igralištu kliškog Uskoku



U sportu Dugog Rata, ostavio je trajan pečat. Više godina tajnik je, a potom i predsjednik Nogometnog kluba Orkan. Kao čovjek privržen sportu, sve sportove koji su u to doba egzistirali u Dugom Ratu, svojski je pomagao. Tako da je ostavio traga i u rukometu, stolnom tenisu, vaterpolu, šahu…Treba istaći da je Erceg mnogo doprinio i u razvitku Radničkih sportskih igara, gdje su Dugoraćani redovito postizali izvrsne rezultate.



Međutim, kao i svakom čovjeku rođenom u Klisu, tako je i Nedjeljku Ercegu, Hajduk uvijek bio na prvom mjestu. To je bilo i logično jer on u kojem kuca uskočko srce, normalno je da bude privržen -Hajduku i njegovoj Bijeloj boji. Dugo vremena Erceg je bio poveznica između kliških uskoka, i splitskih hajduka.



Za napomenuti da je Špiro Erceg i prije nego je postao jedan od Hajdukovih čelnika, a kao ugledan dalmatinski gospodarstvenik pomagao Hajduka. Kako je govorio Erceg, to je prirodno, jer ljubav za Hajduka, s kliškim čovjekom se rađa, i s njime umire.

Nedjeljko Špiro Erceg, predsjednikom Skupštine Hajduka, postao je u lipnju 2000. godine i na toj dužnosti, ostaje do lipnja 2004. što znači cijele četiri godine.



U tom periodu Hajduk se ponovno počinje vračati u vrh hrvatskog nogometa gdje se nalazio početkom i sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća.



Za vrijeme dok je Špiro Erceg, predsjednik Hajdukove Skupštine, klub u tom vremenu osvaja dvije titule prvaka države i to u prvenstvenim sezonama 2000./01., i 2003./04. Treba naglasiti dok se Erceg nalazio na čelu najvišeg Hajdukova klupskog tijela osvojen je i Hrvatski nogometni kup u sezoni 2002./03.



A prije nego je postao jedan od Hajdukovih čelnika, Špiro Erceg, bio je član Izvršnog odbora Nogometnog saveza Općine Split, a potom i član Izvršnog odbora Nogometnog saveza dalmatinske regije.



Treba naglasiti da je sin Nedjeljka Špira Ercega, Tomislav u dresu Hajduka i ostalih klubova napravio veliku nogometnu karijeru. Igrao je za državne reprezentaciju, osvojio je brojna prvenstva i kupova, a bio je i Hajdukov sportski direktor.

Slijedom demokratskih promjena u društvu, Špiro Erceg, se uključuje aktivno u politički život. U dva mandata je dožupan Splitsko – dalmatinske županije, a potom član Županijskog poglavarstva.



Dobitnik je brojnih priznanja za rad u sportu, od kojih izdvajamo priznanje FIFE i MOK-a, 2001. godine za promociju nogometa, međunarodnog prijateljstva i ljudske solidarnosti.



Godine 2011. dobio je Nagradu za životno djelo Općine Dugi Rat, piše Hajduk.hr.



Sahrana Nedjeljka Špira Ercega, održati će se u ponedjeljak 23. srpnja 2018. u 17,15 sati na splitskom groblju Lovrinac.