Umro je Špiro Milevčić, poznati sportski, nogometni funkcioner, legenda i tajnik Jadrana iz Kaštel Sućurca, te niz godina važan lik na mnogim funkcijama pri Nogometnom savezu dalmatinske regije.

Profesor povijesti, ali i jedan od najstarijih Hajdukovih pretplatnika što ga je kao aktera, svjedoka mnogih utakmica i događaja često dovodilo u priliku da nam bude i sugovornik storija o Hajduku i – nogometnoj povijesti.

Otišao je tiho, u listopadu bi imao 84 godine...

Ostaje, dakako, naramak uspomena, živo ispričanih kako je to umio profesor zaljubljen u Hajduk. Pretplatnik još od 1959. godine, dakle šest desetljeća vjernosti uvijek na istom mjestu na Starom placu, na zapadu, pa onda na svome sektoru D otkako se 1979. Hajduk doselio u Poljud.

Koju priču osvježiti, koju batudu prenijeti u ovom tužnom trenutku?

Prvi meč koji je splitski profesor povijesti, inače rođen u Jelsi na otoku Hvaru gledao, bio je čuveni susret Hajduk – CDKA Moskva, malo poslije svršetka rata. Igralo se 16. prosinca 1946. godine:

- Otac Vicko me kao 11-godišnjaka odveo na plac, rekao mi je mali, ajmo gledat Franu Matošića! Rusi su došli u gaće do kolina što je nama bilo smišno. Sudac je kra', doveli su Rusa sa sobom da sudi, ali to je nama bilo normalno, jer Rusi tu utakmicu nisu smili izgubit ka' momčad nepobjedive Crvene armije. I dobili su je, 2:0, ka' naši ratni saveznici – pričao je šjor Špiro.

- Frane Matošić je bio pojam, legenda o njemu uvijek živi. Bio je autoritet i svi su za njim išli ka' pasići...

A najbolji igrač Hajduka? Pitanje koje nije ni trebalo postavit:

- Vukas! Jedan jedini.

Istrgnut ćemo iz spomenara i šjor Špirov najbolji sastav "bijelih" svih vremena: Beara – Kokeza, Holcer, Peruzović, Broketa – Mužinić, Jerković, Slišković, Vukas – F. Matošić, Šurjak.

Adio šjor Špiro naš. Tuguje Hajduk za svojim vjernim navijačem i pretplatnikom, tuguje sućurački Jadran za svojom legendom, tuguje dalmatinski balun.

Otišao nam je profesor povijesti i baluna. Uglađenih manira, fini gospodin sa šeširom. Nezaboravan lik naše svakodnevice...