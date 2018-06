Hajduk objavio godišnji izvještaj, financije stabilne, dobit veća nego prošle godine

Nadzorni odbor Hajduka usvojio je financijski izvještaj za 2017. godinu, dobit prije oporezivanja je 24.986.931 kunu i veća je nego 2016. godine kada je bila 19.842.807 kuna.

I to su brojke, one osnovne što ih je Hajduk podastrio u srijedu na svome portalu, objavljujući javno svoj financijski izvještaj. To su izvješća koja se sastavljaju u ova doba godine, svakako u projekciji godišnje Skupštine dioničara.

Zacijelo se poklapa i sa činjenicom da predsjednik u odlasku Ivan Kos kao jedan od zadnjih svojih zadatak potpiše završni godišnji financijski obračun.

Financijsko stanje je izvor zadovoljstva koje vlada među "bijelima", pa je predsjednik Nadzornog odbora Slaven Marasović ponudio i svoju izjavu, svoje viđenje.

- Klub je u ovom trenutku stabilan i procesi koji su započeti trenutno se razvijaju u pozitivnom smjeru što se može vidjeti iz financijskog izvještaja. Pozitivno poslovanje se nastavilo i u prvom kvartalu ove godine – kazao je prvi čovjek "nadzornika".

Opširno godišnje izvješće kroz šumu brojki objavljeno je na klupskom portalu i time dostupno baš svakome da ga secira i detaljno se upozna s Hajdukovim brojkama iz 2017. godine.