Preokret! Brugge nema 6 milijuna eura za Leticu, u igru uskaču dva nogometna velikana iz Italije!?

Hajduk je povisio letvicu za Karla Leticu i traži najmanje šest milijuna eura odštete! Istodobno, belgijski list Het Nieuwsblad potvrđuje kako je Brugge i dalje zainteresiran za Leticu, ali da ne može ući u utrku s tolikim novcem, bez obzira što se smatra da je 21-godišnji Letica jedan od najperspektivnijih i najboljih europskih vratara.

Brugge dosad nikad nije kupovao iznad četiri milijuna eura, pa se ne može upuštati u takve zahtjeve, piše Het Nieuwsblad. Navodno bi se u toj pat-poziciji Letičini agenti mogli okrenuti drugom tržištu, u Italiji navodno imaju kontakte s Napolijem i Fiorentinom.

Podsjetit ćemo da je otvarajući pregovore s Leticom Hajduk ponudio svome vrataru profesionalni ugovor uz, kako se to kaže, top-uvjete!

Letica doduše ne bi imao plaću kao Mijo Caktaš ili Josip Radošević, ali bi se našao odmah tu do njih na listi: smatra se da je to ugovor a la Marko Futacs ili Borja Lopez, dakle cca 20.000 eura mjesečne gaže, možda nešto manje, odnosno na tragu 220.000 do 240.000 eura godišnje.

Letica bi odmah postao treći ili četvrti najbolje plaćeni igrač Hajduka.

Međutim, Letica je iskazao želju da se proda u inozemstvo. A zahtjev Hajduka za šest milijuna eura, pokazuje namjere "bijelih" da ga se ne odreknu tako lako. Uostalom, ima ugovor još godinu dana, stipendijski ili profi, ne mijenja na stvari.

Ponovimo još jednom da bi primjerice Brugge mogao ponuditi između dva i tri milijuna eura. Računa se da bi u Belgiji Letica mogao imati oko 30.000 eura mjesečne plaće, dakle cca 360.000 eura godišnje gaže što mu je svakako bolje nego što Hajduk može ponuditi.

Belgiju kao opciju, bez obzira na lamentiranje kako Hajduk traži šest milijuna eura, nipošto ne ostavljamo sa strane.