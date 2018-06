Siniša Oreščanin: Naši mladi se pripremaju za ono što Hajduk želi – a to su titule

Nakon uspješne debitantske drugoligaške sezone upitali smo trenera Hajduka II Sinišu Oreščanina o dojmovima i ukupnoj ocjeni.

- Analizirao sam naš učinak i kad se podvuče crta, način na koji smo ušli u našu debitantsku drugoligašku sezonu i kako smo je završili, moram biti zadovoljan. Stoga želim zahvaliti stručnom stožeru i svim suradnicima na odlično odrađenom poslu, a to su moji pomoćnici Goran Rosanda i Marijan Budimir, trener vratara Ivica Roguljić, kondicijski treneri Ivan Zorić i Ante Jurić, fizioterapeuti Tomislav Džeko i Bogdan Končar, maser Jurica Jakoliš, oružar Ivan Balić, team manager Roko Pezelj i snimatelj Ivan Damjanović. Imali smo zaista odličnu međusobnu suradnju u kojoj je sve funkcioniralo na najbolji način.

- Prvi dio sezone bio nam je jako specifičan, u hodu smo ostali bez određenog broja igrača koji su sudjelovali u plasmanu u 2. HNL a svojim udjelom u prvom dijelu drugoligaške sezone zaslužuju da ih spomenemo i istaknemo njihove zasluge za generalno uzevši, uspješnu sezonu. Ta preslagivanja obavili smo u hodu i možemo kazati da smo se u drugom dijelu prvenstva posložili kako treba i pokazali svoje pravo lice. U jednom trenutku poklopila se naša adaptacija na drugoligaške uvjete natjecanja, a jednako tako i adaptacija na sve postavljene zahtjeve u igri.

Dojam je upravo takav, kao da je jednim klikom momčad počela kontinuirano igrati prepoznatljiv nogomet, a dobru igru slijedili su i rezultati te je unatoč nekim neočekivanim domaćim porazima vrlo brzo Hajduk II krenuo prema gornjem dijelu ljestvice.

- Oscilacije su kod mladih igrača normalne, one su se uglavnom događale u procesu prilagodbe na seniorski nogomet. Mi radimo u Hajduku, koji je preveliki klub i normalno je bilo da u jednom trenutku dođe i rezultat, koji nam nije bio imperativ, već normalan slijed događaja. Naši mladi igrači kroz treninge i utakmice jednostavno se pripremaju za ono što Hajduk želi – a to su titule koje se osvajaju kontinuitetom dobrih igara i rezultata. Upravo to se dogodilo u ovoj zadnjoj fazi prvenstva, ostvarili smo pet uzastopnih pobjeda tijekom travnja i svibnja, a u tom periodu je niz bez poraza trajao sedam utakmica. Moram kazati kako do ovoga nismo došli odjedanput, ne postoji magični klik, iza toga stoji dugotrajan proces tijekom kojega su u jednom trenutku stvari, kako to uobičajeno biva, sjele na svoje mjesto. Osim toga, promjena u stožeru prve momčadi omogućila nam je da budemo češće kompletni i zajedno gradimo tu prepoznatljivu igru. Imali smo i vrlo malo ozljeda od kojih je većina sanirana u roku od nekoliko dana. Treba istaknuti kako nam je raspoloživost kadra kroz sezonu dosegla čak 96%, što znači da su od 23 igrača najmanje 22 uvijek bila na raspolaganju. Prema istraživanjima u engleskom Premiershipu se sve iznad 85% smatra odličnim rezultatom. Što se tiče igre, igrali smo jedan progresivan nogomet koji je bio potpuno drukčiji od svih suparnika u ligi. Pritom smo, a to nije lako, funkcionirali na način da smo kontrolirali sve četiri faze nogometne igre. Igrači su kroz individualne, grupne i momčadske analize prihvatili sve ono što smo mi od njih tražili i zadnja dva mjeseca je bio pravi užitak trenirati i voditi ovu mladu momčad.

Jedan od rijetkih web portala koji iscrpno analizira taktičke postavke nogometne igre pohvalio je Vaš rad uz napomenu da na ovakav način nisu u stanju igrati hrvatske drugoligaške, ali ni prvoligaške momčadi.

- Pa mislim da su pogodili srž, mi im zahvaljujemo što su prepoznali naš rad, ali nekako ne volim pričati o pohvalama na vlastiti račun. Igrači su naprosto usvojili sve ono što je pred njih postavljeno – individualno, kroz pozicije, a i na nivou cijele momčadi. U posljednjoj fazi prvenstva mi smo jednostavno kontrolirali sva zbivanja na terenu – od našeg posjeda, zatim presinga po izgubljenoj lopti, do uspješne prilagodbe svim situacijama tijekom 90 minuta. Stvorili smo sustav pun automatizama, u kojem su igrači kroz tzv 'readingse' jako dobro čitali igru, svoje i protivničke pozicije i mogući razvoj akcija te smo utakmice dovodili u situaciju u kojoj sve ovisi o nama. U jednom trenutku u tom sustavu je sve sjelo i mi smo iz utakmice u utakmicu osjećali tu moć i situaciju u kojoj smo uvijek korak ispred protivnika. Sve taktičke postavke smo ostvarivali kroz jako dobar presing, nismo protivniku davali mnogo prostora i mnogo šansi smo stvorili zahvaljujući presingu na protivničkoj polovici.

U tom periodu upisali ste i vrijedne gostujuće pobjede protiv Varaždina, Dinama II, Dugopolja, ostvarivši pritom potpunu dominaciju.

- Da, nabrojili ste samo dio niza, ali posebno je zadovoljstvo što su te pobjede ostvarene dojmljivom igrom i dobili smo mnogo komplimenata iz redova naših konkurenata. Naglašavam kako su to bile i jako korektne utakmice, a najbolje predstave pokazali smo baš protiv protivnika koji žele igrati, a to su mahom momčadi iz gornjeg dijela ljestvice. Oni su nam dali prostora, a mi smo ih svojim načinom igre malo iznenadili i bili rezultatski vrlo uspješni. Ali važnija od pobjede u tim utakmicama bila je činjenica da smo u potpunosti kontrolirali tijek utakmice. S druge strane treba priznati kako je mnogo teže kada ti protivnik gusto stane na svojih 30-40 metara u zatvorenoj formaciji. To iziskuje mnogo strpljenja i kvalitete, za koju vjerujem da je ova momčad ima.

Što nam možete reći o planu priprema za sljedeću sezonu?

- Počinjemo oko 10. srpnja. Prva je na redu prozivka, a dosta toga ovisit će o izboru trenera prve momčadi koji će sigurno na pripreme povesti i dio mladih igrača iz našega kadra. Ostatak ćemo popuniti s nekolicinom juniora te ćemo procijeniti treba li nam i netko sa strane. Mislim da će toga biti sve manje, iz Hajdukove Akademije izlazi sve više kvalitetnih igrača, a mi smo njihov posljednji filter za prvoligaški nogomet. Očekujem da već na ovim pripremama nekoliko mladih igrača koji su se profilirali kroz Hajduk II stekne povjerenje trenera Željka Kopića. Hajdukovi navijači mogu biti mirni, siguran sam da već sada možemo pričati o desetak talenata koji će nakon kontinuiranog kvalitetnog rada u Hajdukovoj Akademiji i filtera u Hajduku II za godinu-dvije biti spremni za sve izazove profesionalnog nogometa te će vrlo brzo pokucati na vrata prve momčadi.

Dobar dio priprema provest ćete izvan Splita?

- Da, pripreme ćemo odraditi na Kupresu, a potom do početka prvenstva trenirati u Splitu. Predviđeno je i pet do šest prijateljskih utakmica, znamo otprilike s kojim protivnicima bismo mogli igrati, ali utakmice još nisu dogovorene.