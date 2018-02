Željko Kopić: Nećemo sad pasti u euforiju. Tek počinje sezona

Željko Kopić, trener Hajduka nije padao u euforiju:

- Teren jest bio travnat, ali težak, svi koji su gledali utakmicu vidjeli su da se ne može odigrati normalan dupli pas. Zbog nedostatka kvalitete Cibalia je agresivno ušla u susret, kompenzirala agresijom nedostatak kvalitete. I trebalo je vremena dok se mi nismo snašli. Čestitao bih objema ekipama što su igrale po ovako teškom terenu, to nije bilo uobičajeno. Da, baš zbog toga smo tražili zamjenu domaćinstva da se može igrati pas igra s kvalitetnim dodavanjima. No, što je utakmica išla dalje mi smo se snašli, adaptirali i zasluženo pobijedili.

Prevelika je pobjeda, a vi ste tako mirni. Kako gledate nakon ove pobjede na nastavak sezone? Navijači već zazivaju derbi s Dinamom idućeg tjedna?

- Znate kako je to, od euforije do depresije tanka je linija i ja se nikako ne bih sad prepuštao nekom zadovoljstvu. Pripreme za Dinamo počinju takoreći već poslije ove pressice s vama. Nije to bila jedostavna utakmica kako bi mogao pokazati konačan rezultat. Bilo je i dobrih i loših stvari i sve ćemo analizirati.

Jeste li gledali Dinamo protiv Osijeka? I oni su bili uvjerljivi?

- Povremeno bih pratio susret, ali nisam dublje analizirao, bio sam u pripremi za naš meč u Vinkovcima. O Dinamu počinjemo misliti sada. Ovo je svakako važna pobjeda, ali nećemo sad pasti u euforiju. Tek počinje sezona – Kopić je bio miran, suzdržan.

Nije htio ni spominjati da je Hajduk nanio Cibaliji najteži poraz na domaćem terenu otkako je HNL-a. Mladen Bartolović, trener Cibalije bio je šokiran:

- Pred kraj prvog dijela u kojem smo, smatram, igrali dobro, primili smo gol iz prejida koji je prelomio utakmicu. Cijelu sam sedmicu upozoravao na Hajdukove prekide. U nastavku nas je drugi gol, kad nismo prekršajem prekinuli akciju Hajduka, sasvim dotukao. Za nas je utakmica završila. Ovo izgleda vrlo loše za nas i nisam ni u najgorem snu mogao pomisliti da možemo ovako visoko izgubiti. Vikao sam s kluoe da radimo prekršaj, da zaustavimo akciju koja je prethodila drugom pogotku, ali nisu me čuli, ni poslušali. Prva tri gola pala su iz naših grubih grešaka, a nakon toga smo psihički totalno pali. Znali smo da je Hajduk dobra ekipa, ali u prvom dijelu mi smo bili ravnopravni ako ne i bolji u samom početku... - zdvajao je Bartolović.

Ponovimo, najteži poraz Cibalije u Vinkovcima otkako je HNL-a.