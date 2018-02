Pogledajte poruke Torcide u Vinkovcima; zbog pretresa stotine navijača propustilo većinu prvog dijela

Navijači Hajduka istaknuli su transparent na početku susreta:

- Borba je naša realnost, nije euforija - Hajduk Split jedina ideologija.

- Iznad svih pobjeda i obećanja stoji odgovornost, a ne demagogija.

Nešto kasnije izvješena je i poruka ...Đava je straj.

A navijači "bijelih", njih nekoliko stotina u Vinkovcima na stadionu Cibalije, šutjeli su valjda tek početnih četiri, pet minuta, nikako 12 ili 15 minuta koliko bodova iznosi razmak, minus Hajduka od Dinama.

I onda je izvješen rečeni transparent poruke koji je u skladu najave da smjer traženja navijača kakav da bude Hajduk - rezultatski uspješan - ostaje isti. Samo što metode mijenjaju. Nije bilo transparenta s pticom kosom na raketi, niti jesenskog natpisa.

Ovaj je novi, doista golem transparent, desetak minuta bio izvješen i onda su ga torcidaši maknuli, te nastavili zdušnim navijanjem uz bubnjanje.

Navijači Hajduka su sporo ulazili na stadion, jer je pretres bio spor i rigorozan.

Na primjer, nakon pola sata igre bilo ih je gotovo dvostruko više nego u nakon prvih deset minuta i još su ulazili...

Inače, na golu Hajduka bio je Karlo Letica, na svoj rođendan, potvrdio je standardnost. Trener Željko Kopić ukazao mu je povjerenje i time nastavio niz da brani Letica još od jesenske pobjede protiv Rijeke na Rujevici. Letici taman je ove nedjelje 21. rođendan, za 201 centimetar visokog vratara Hajduka.

Splićani su inače bili razočarani što nisu naišli na povaljan, dobro prepariran i pripremljen teren Cibalije, smatra se da su domaćini mogli bolje prirediti igralište za igru.

Otkrio se naum domaćina da travnjak ne bude baš idealan, što pogoduje tehnički inferiornoj momčadi. Bio je neravan.

Međutim, istini za volju meteo-uvjeti su bili ugodni, četiri stupnja iznad ništice, oblačno, ali suho vrijeme, bez padalina, pa doista nije bilo potrebe za odgodom utakmice. Osim što, rekosmo, igralište je moglo i trebalo biti – kako se to kaže – bolje povaljano. Ali, to su one uobičajene taktičke smicalice prvenstvenog okršaja.

U sastavu Hajduka od prve minute - Mijo Caktaš, po najavama, ali i Savvas Gentsoglou. Doista, svi treneri su na sličan kalup stavljeni, pa je takav očito i Kopić. Draži im je u težim okolnostima nadigravanja iskusan i taktički zreo igrač kao što je Gentsoglou, nego umjetnik Barryu, pa s tako Grk Savvas našao u postavi umjesto Hamze koji je preselio na klupu.

A sve to nakon bolesti standardnog Mađara Gyurcsa koji se razbolio pred putovanje i nije došao na svoj debi u HNL-u.

Od 19 ajduka koji su pošli na put prekobrojan je bio centarfor Franko Kovačević.