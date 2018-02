Slavljenički tjedan u Hajdukovom fan shopu, provjerite koliki vas popusti očekuju!

U povodu nadolazećeg Hajdukovog 107. rođendana, pripremili smo slavljeničku akcijsku prodaju u našim fan shopovima na Poljudu i u trajektnoj luci te na službenom web shopu.



U periodu od 09. do 16. veljače 2018. godine određen dio asortimana će biti snižen i do 35%, a uz predočenje članske iskaznice odobravamo i dodatni popust. Svi artikli na koje se odnosi akcijska prodaja bit će prigodno označeni i izdvojeni od ostatka asortimana.



Količine i veličine su ograničene. Akcijska prodaja odnosi se na određeni dio asortimana i vrijedi do 16. veljače 2018. ili do isteka zaliha.