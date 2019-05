Bolna smjena Hajdukove legende: Pitao sam tko me mijenja i zašto. Rekao mi je da dovodi svoje ljude

Dogodilo se ono što se očekivalo prije desetak dana kada je bivši igrač i trener Hajduka bio na sastanku u Zagrebu s glavnim instruktorom HNS-a Petrom Krpanom i izvršnim direktorom Saveza Marijanom Kustićem.

Bilo je to istog dana kada su, što se tada nije znalo, sastanak tu imali i predstavnici Hajduka i grada Splita s Kustićem na temu utakmice Hrvatske i Mađarske na Poljudu. Tada Gudelju nije priopćeno da je bivši, valjda da se u tim trenucima ne diže previše prašine.

O smjeni se pričalo i prije Elitnog kola

Zbio se na kraju krajem prošlog tjedna ipak scenarij koji se u kuloarima spominjao još i prije igranja Elitnog kola u ožujku kada se nije ni znalo hoće li se Hrvatska plasirati na Euro. Hrvatska je prošla prvu fazu kvalifikacija, ali je zapela u zadnjoj, elitnom kolu i nije ušla među osam momčadi koje će igrati Euro.

Uz Gudelja izbornik više nije ni Robert Jarni koji je vodio U20 momčad, još jedan bivši igrač i trener “bijelih”. Josip Šimunić novi je U19, a Ognjen Vukojević U20 izbornik.

Gudelj već više od dva desetljeća radi u Savezu, i kao instruktor Splitskog središta. Čak 19 godina je radio kao izbornik, uglavnom U17 vrste, i bio je treći, četvrti, peti u Europi... Krpan ima godinu i pol izborničkog iskustva, sa U17 momčadi je u elitnoj rundi kvalifikacija, također kao domaćin, bio zadnji u skupini s Ciprom (tu 16 reprezentacija ide na Euro).

Razlika je i što je Krpan potom u prosincu postao glavnim instruktorom umjesto Sretena Ćuka što je tada izvedeno ispod radara, a poslije malo boljeg rezultata je Gudelj – smijenjen. Iskustva u radu s mladima ima i u nogometnoj akademiji “Krpan-Babić” koju je suosnovao 2010., ali to otvara neka druga pitanja.

U obrazloženju odluke do koje se dolazi na način da instruktor ide s prijedlogom prema Komisiji za mlađe uzraste, potom ona Stručnoj komisiji, a zatim konačnu riječ ima Izvršni odbor, u obrazloženju je Krpan za stranicu HNS-a naveo:

- Odlučili smo u novi natjecateljski ciklus krenuti s novim snagama u ovim uzrastima.

Zašto ste smijenjeni? - pitali smo u razgovoru Gudelja.

- Ne znam. Pozvao me Krpan na razgovor. Pitao sam tko me mijenja i zašto. Rekao mi je da dovodi svoje ljude – rekao nam je Gudelj.

Zbog rezultata?

- Mislim da rezultatski nije bilo razloga za to. Cilj je bio plasman u elitnu rundu, on je ostvaren. Imali smo i peh da primimo gol od Njemačke u zadnjoj minuti, ta utakmica je sve odredila. No, momci su bili odlični, hvala im, kao i cijelom stožeru, Koznikuu, Madunoviću, Žitnjaku...

Vjerujete li da biste bili smijenjeni i da ste se plasirali na Euro?

- Vjerojatno bi to bilo prolongirano. No, neću sada ulaziti u to što bi bilo kad bi bilo. To se dogodilo i s time bih završio. Kolega Krpan po funkciji ima pravo dovoditi svoje ljude.

Smatrate li da je vaša smjena prolongirana zbog sastanka vodstva Hajduka i HNS-a, da se tada ne diže prašina?

- Mislim da ne. Ne daj Bože da ja budem problem u svezi toga. To možda nije bio trenutak. I tada se to znalo...

Radio sa strašću

U kadru su bila sedmorica igrača iz Dalmacije, šestorica iz Hajduka i jedan iz Šibenika?

- Radio sam sa strašću, objektivno. Sebi u tom smislu ne mogu predbaciti ništa. I tako svih ovih 18-19 godina.

Je li utjecalo to što ste s drugim veteranima “bijelih” bili na sastanku s navijačima Hajduka?

- Hajduk je neodvojiv dio mog života. Ne mogu reći koje su posljedice toga, niti razmišljam o tome. Što god radim, radim s emocijama. S guštom sam se odazvao. Bilo je prije nekih predrasuda u smislu legendi kluba, a one su utkali sebe u stvaranje povijesti kluba. Ti mladi navijači su me oduševili. Vidim kod njih tu strast koju sam ja imao kada sam oblačio bijeli dres. Moramo biti zajedno, stvarati skupa pozitivnu atmosferu. Nitko ne traži funkcije, samo nam treba obostrano poštovanje.

Dalmacija je ovim ostala bez ijednog izbornika mlađih selekcija.

- Žao mi je. Vjerojatno je ovo prvi put da nema izbornika iz Dalmacije. Od barba Luke Kaliterne, Slavka Luštice, Tomislava Ivića, Ante Biće Mladinića, Stanka Špace Poklepovića, Ivana Katalinića, Zorana Vulića... Dalmacija je uvijek davala velike trenere. Ima toliko mladih, talentiranih, obrazovanih trenera ovdje. Ne mogu se miješati u politiku Saveza.