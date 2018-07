Stigla opipljiva i konkretna ponuda: hoće li je Dinamo prihvatiti, odlazi li kapetan?

Pisali smo nedavno da je Dinamo odbio 3,8 milijuna eura od francuskog Lillea za Arijana Ademija. Modri nisu bili zadovoljni ponudom, nisu željeli prodati kapetana za taj novac, pa su poručili Francuzima da moraju podebljati svotu.

Možda i nisu očekivali da će se to tako brzo i dogoditi.

Dakle Lille je, kako saznajemo, nakon Ademijeve fantastične partije protiv Hapoela poslao u Maksimir poruku da je spreman platiti pet milijuna eura - pišu Sportske novosti.

Spominjao se zadnjih dana u francuskim i našim medijima i interes Bordeauxa, ne kažemo da ne postoji, vjerojatno se za Ademija zanimaju još neki klubovi, ali ponuda Lillea zasad je jedina opipljiva i konkretna. Hoće li je Dinamo prihvatiti, odlazi li Ademi? Nije tako jednostavno...

Dakle, svjesni su svi da je pet milijuna eura dobra ponuda za igrača od 26 godina koji dvije godine nije igrao. Bez obzira na njegove objektivne kvalitete. I svjesni su da će u budućnosti teško dobiti toliki novac za njega jer tržištem danas vladaju mlađi igrači, pogotovo kad odlaze iz HNL-a. A i pitanje je hoće li Ademi imati priliku više zaigrati u nekoj od liga Petice.

Međutim, s druge strane, u Maksimiru u Ademiju, opet je taj dojam pojačao i Hapoel, vide oslonac ovog novog Dinama, detonatora karaktera i pozitive koja je zadnjih dana zahvatila Maksimir. I još će nekoliko puta razmisliti hoće li ga pustiti sad, što mogu izgubiti njegovim odlaskom, makar na kraju ostali i bez odštete.

Logiku imaju oba raspleta, ovisno o tome tko kako gleda. Najbolje bi za sve bilo da Ademi ostane barem do kraja kolovoza, ili do zime, no pitanje je hoće li Lille toliko čekati.