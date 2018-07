Dalić je trener, a ne revolucionar: Šuker i njegovi nogometni ministri ujedinjeniji su nego ikada prije i jači za milijune eura

Nije nam dugo trebalo. U nedjelju smo bili ponosni i tužni nakon finala, u ponedjeljak smo svjedočili slavlju kakvo još nije viđeno na ovim prostorima, u utorak smo reprizirali slavlje po hrvatskim gradovima, da bi već u srijedu iz torbi izvadili teško naoružanje vrativši se neizbježnim podjelama i optužbama.

Samo ovaj put pištolje nisu izvukli neprijateljski raspoloženi novinari - nećemo ni zamišljati kako bi to izgledalo da kojim slučajem doista jesmo prvi krenuli i u napad - nego je, i to odmah, s rafalnom paljbom krenuo izbornik Zlatko Dalić.

Motivi Dalićeva istupa još uvijek nisu do kraja razjašnjeni. Oni skloniji aktualnoj vlasti u HNS-u uvjerit će vas da si Dalić tako bezočnim napadom samo lukavo radi odstupnicu kako bi mogao prihvatiti neku od prebogatih ponuda koje ima na stolu - piše Jutarnji list.

Drugi se opet nadaju da se iza njegovih riječi skriva opozicija - uz uvijek neophodni blagoslov politike - koja želi iskoristiti moć koju Dalić u ovom trenutku posjeduje kako bi se napokon dogodile promjene u Savezu koji je nakon bijega Zdravka Mamića u BiH ionako uzdrman.

Na koncu, oni nešto iskusniji smireno će vam objasniti da je Dalić samo želio iskoristiti ovu win-win situaciju za sebe, što se sada de facto i događa. HNS mu je meteorskom brzinom odlučio pripremiti četverogodišnji i bitno izdašniji ugovor kojim će dobiti financijski mir, ali i jamstvo da zbog velike otpremnine neće biti odbačen samo zato što je izgubio neku nebitnu utakmicu.

A bogati kupci s Dalekog ili Bliskog istoka mogu još neko vrijeme pričekati, jer sjaj Dalićeva mundijalskog srebra za godinu, dvije možda neće biti moćan kao danas, ali bit će dovoljno jak da mu osigura barem još nekoliko nemoralnih ponuda...

Što je od svega ovoga istina, ili je istina nešto sasvim četvrto, vjerojatno će pokazati vrijeme, a do tada ćemo svi zajedno tražiti pravi odgovor. Nikada Dalić nije konkretno rekao koji su ga to članovi Izvršnog odbora željeli smijeniti. U javnost je tek izašlo ime predsjednika Davora Šukera "čiji prsti nisu bili umočeni u taj čin".

Šukera je dakle Dalić zaštitio - premda je nejasno kako je Šuker kao predsjednik dopustio takve poteze te zašto ih već u startu nije sasjekao - dok su svi ostali danas na vjetrometini. Čak i ljudi poput dopredsjednika Saveza Roberta Markulina, koji je osvjedočeni Dalićev prijatelj i neupitno jedan od najzaslužnijih za Dalićevo izborničko imenovanje.

Materijalnih dokaza nema

Danas je Markulin u istom košu kao i neki koji nisu bili za Dalića i koji su tijekom proteklih nekoliko mjeseci znali gunđati nezadovoljni nekim njegovim izborničkim potezima. U vrhuški hrvatskog nogometa točno se zna tko su ti ljudi, kao i motivi koji su ih vodili u blaćenju Dalićeva rada, ali nezgodno ih je iznijeti u medije, jer materijalnih dokaza nema, a svi ostali podložni su skupim sudskim tužbama.

Uglavnom, ti su članovi Izvršnog odbora samo slijedili "velikog vođu" Zdravka Mamića koji je bio izvan sebe čim je doznao ime nasljednika Ante Čačića, naprasno smijenjenog još u listopadu prošle godine. Mamić, koji je Antu Čačića praktički sam imenovao izbornikom, samo dvije godine kasnije doznaje da će novi izbornik biti Zlatko Dalić, a da ga nitko nije pitao za mišljenje. A Šuker i društvo nisu ga pitali jer su dobro znali da neće dobiti njegov blagoslov.

Mamić - dakle - Dalića nije volio puno prije nego što je posao izbornik. Kažu da mu se danas omiljeni izbornik zamjerio u nekom poslu, imao je stav koji se Mamiću nije sviđao... Mamićevo nezadovoljstvo žestoko je poraslo već na kvalifikacijskoj utakmici protiv Grčke u Maksimiru kada su u drugom poluvremenu na teren ušli Nikola Vlašić, Mario Pašalić i Ante Rebić.

Mamić je to protumačio kao klasično dodvoravanje Hajduku i Dalmaciji, a takvo što nikada nije podnosio, posebno ne nakon što je Hajduk krenuo u sveti rat sa svima koji su u doticaju s HNS-om. Na krilima tog nezadovoljstva divljao je Mamić na tribinama uzvratne utakmice s Grcima u Ateni otvoreno poručivši da će se "Daliću napiti krvi čim se ukaže prva prilika"...

Dio HNS-ove delegacije samo je spustio glavu, a oni uvijek složni s Mamićevim stavovima stali su uz njega, premda sasvim svjesni da se Daliću u tom trenutku nema što zamjeriti. Dapače...

Međutim, Dalić je brzo doznao kako su se dijelile karte na tribinama stadiona u Ateni. I bilo mu je kristalno jasno da će kao izbornik sljedećih mjeseci hodati po tankoj žici, jer Mamić je tip koji ne zaboravlja, a u Izvršnom odboru sjedi dovoljno onih koji će mu uvijek ići niz dlaku.

Koliko su njihove struje jake spoznao je u sljedećih nekoliko mjeseci kada je trebao izvesti stotinjak manevara da bi napokon u Draženu Ladiću dobio pomoćnika kojeg je tražio. Ladićevo službeno imenovanje mnogi bliski HNS-u protumačili su kao Dalićevu dobivenu bitku, ali s mogućim teškim posljedicama, jer "hladni rat" između izbornika i dijela članova Izvršnog odbora samo se rasplamsao.

Ladić je, naime, visoko kotirao na listi nepoželjnih ljudi i u Savezu i u Dinamu, kojeg je baš prošloga ljeta blokirao s više od sedam milijuna kuna dobivenih na sudu s Dinamom.

Stoga poprilično neozbiljno izgledaju oni koji tvrde da "nemaju pojma o čemu to izbornik govori, jer je kompletan Izvršni odbor uvijek bio uz Dalića". Istina je da su uz Dalića čvrsto bili Šuker, tri dopredsjednika, Markulin, Mišković i Svetina, te još nekolicina članova Izvršnog odbora.

I to je bilo dovoljno da Dalićeva pozicija uvijek bude stabilna, jer oni drugi dobro su znali da u rukama nemaju adute kojima bi mogli krenuti u napad. Krivi korak dogodio se na turneji u Americi gdje nas je Peru uvjerljivo nadigrao, ali kako ćeš smijeniti izbornika zbog pripremne utakmice?

I onda se dogodio veliki preokret. Dalić je "vatrene" odveo do neslućenih visina, milijun Hrvata doma i u dijaspori izašlo je na ulice kličući mu kao čovjeku koji je barem na nekoliko dana doslovno ujedinio nogometno odavno razjedinjenu naciju. Dalić je s nekoliko majstorskih poteza napravio nešto što se činilo nemogućim.

Opijen, ali i svjestan svoje snage krenuo je u protuofenzivu, prozvao je "suparnike" iz Saveza da su mu uklizavali iza leđa i bez lopte, da su odigravali duple pasove kako bi ga maknuli s pozornice, kako mu nisu dali da odvede Hrvatsku tako visoko.

I nije se ni tu zaustavio. Nakon što su članovi nogometne vlade redom krenuli objašnjavati "da nitko nema pojma ni o kakvom rušenju i duplim pasovima", Dalić je još jednom udario, "ostat ću, ali samo ako me ostave na miru i ako mi daju potporu".

Podrška igrača

Za mnoge je to bio signal da izbornik kreće u konačni napad. Posebno zato što je sa svih strana počela stizati i podrška samih igrača. Šime Vrsaljko je u intervjuu u Sportskim novostima jasno poručio da su "igrači čvrsto iza izbornika po svim pitanjima". Nemojte ni pomišljati da će netko od igrača istupiti drugačije...

Poput ljetnih požara Hrvatskom se počela širiti priča o velikoj krizi Saveza i o mogućim smjenama, jer sada je i politika s milijun ljudi na ulicama osjetila moć nogometa. Je li Dalić taj koji će nakon veličanstvenog rezultata na Svjetskom prvenstvu napokon zauvijek srušiti i zidove koji dijele nogometni sjever i jug?

A onda se dogodilo nešto što je malo kome bilo u glavi. Dalićev otvoreni napad razgalio je maštu opozicije, ali je - još brže - ujedinio poziciju! Struje koje su zadnjih mjeseci imale trzavica u Savezu odjednom su se čvrsto povezale stvorivši bedem koji će ih sljedećih mjeseci štititi od mogućih posljedica Dalićeva napada.

Rekli smo da je Dalić u svom istupu okrznuo sve članove Izvršnog odbora pa tako i one koji su mu doista ustrajno čuvali leđa. Neće mu oni zbog toga okrenuti leđa, ali da ih je to pogodilo - je. I to prilično jako. Svjesni da takva retorika ugrožava sve u Savezu, a ne samo one koji su bili na "drugoj" strani, brzo su krenuli u obranu svojih pozicija.

Neki od njih do jučer su lagano razmišljali o rješenjima u kojima nije bilo mjesta za Šukera i "Mamićevu struju", a danas ih se drže čvrsto i spremni su ih braniti i pred vojskom navijača.

Neobična odluka

Realno, tko bi od njih u Savezu zadržao svoje pozicije da umjesto Šukera u predsjedničku fotelju zasjedne neko novo lice? Možda njih nekoliko, možda i nitko, a sigurno je da bi većina morala otići. I zašto bi itko od njih ulazio u rizik?

Zbog dobrobiti hrvatskog nogometa? Ma dajte, pa zbog dobrobiti hrvatskog nogometa ionako su svi oni tamo već godinama...

Dakle, Davor Šuker i njegovi ministri brzo su stali na kup, zbili redove i krenuli s hitnim mjerama. Okupili su se u četvrtak u Selcu i jednoglasno Šukeru dali mandat da s Dalićem dogovori novi četverogodišnji mandat s tko zna koliko bogatijim ugovorom. Neobično... Čovjeku koji ih je javno i vrlo bezobzirno išamarao, i to u trenucima povijesnog uspjeha, zauzvrat nude novi mandat?

Bez pitanja, bez razgovora, bez raščlanjivanja iznimno teških optužbi. Izborniče, reci nam tko te smjenjivao? Tko ti je podmetao nogu i prodavao driblinge? Tko su ti ljudi između nas, jer mi smo se svi preispitali i zaključili da ljudima prodaješ maglu i laži. Nikada te nitko od nas nije smjenjivao ili ti radio iza leđa.

Dapače, sve smo učinili da ti omogućimo da u Rusiji postaneš heroj nacije, a ti nam tako uzvraćaš. Zašto? Koji te motivi vode? Tko stoji iza tebe? Tko te izmanipulirao?

Sve su to pitanja na koja su članovi Izvršnog odbora morali tražiti Dalićev odgovor. Ovako će pitanja uvijek biti tu negdje, lebdjet će nad glavama svih njih, ali i nad onom izbornika Dalića. Što ćemo ako reprezentacija nakon Rusije krene silaznom putanjom? Hoće li za to biti krivac Dalić ili oni koji mu "nisu dali mir i prostor za normalan rad"? Ako problem postoji - a postoji - on se mora odstraniti.

Ako nam je stalo do hrvatskog nogometa i reprezentacije. Ako nam je stalo da samo sačuvamo pozicije i privilegije koje imamo u Izvršnom odboru, onda ćemo Daliću samo podebljati plaću uz novi, četverogodišnji mandat. I tako će pod tepihom završiti problemi koji su umalo natjerali izbornika Dalića da odstupi s klupe.

Doduše, još postoji šansa da se Dalić odluči za najdrastičniji korak, što bi značilo da je njegov ostanak uvjetovan odlaskom nekolicine ljudi iz Izvršnog odbora Saveza, ali malo tko vjeruje u takav čin. Koliko god stotina tisuća ljudi stajalo iza Dalića, koliko god on možda doista ima šansu biti taj koji će "pročistiti" učmalost vrhuške hrvatskog nogometa, to nije realno očekivati. Dalić je trener, a ne revolucionar....

Stoga svi oni koji su računali da će Davor Šuker i društvo oko njega ovaj put doista nastradati neka se mirno povuku na rezervne položaje. Šuker i njegovi nogometni ministri ujedinjeniji su nego ikada prije, jači i za milijune eura koji su se slili u Savez i teško je pronaći pravi način s kojim bi im netko mogao nauditi.

Posebno zato što politika - barem kada je nogomet u pitanju - nema snage napraviti odlučan korak. Pokušao je Plenković u prosincu prošle godine, ali brzo se povukao...

I to je zbilja u kojoj će hrvatski nogomet živjeti još neko vrijeme, vjerojatno dosta dugo vrijeme. S jedne strane nevjerojatno srebro i milijun fanatičnih i presretnih ljudi na ulicama, s druge strane problemi - nikako ne samo Dalićevi - skriveni ispod tepiha. Koji će i dalje ostati kamen spoticanja u nastojanju da se makar dio srebra i fantastične atmosfere s početkom prvenstva preseli i na hrvatske nogometne stadione...