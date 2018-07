Senzacija na startu HNL-a: Dinamo u zadnjim sekundama spasio bod protiv kluba koji je glavni favorit za ispadanje!

Nogometaši Rudeša priredili su iznenađenje na otvaranju nove sezone Prve HNL odigravši na stadionu Maksimir 1-1 protiv hrvatskog prvaka Dinama.

Rudeš su minute dijelile od senzacije i velike pobjede, no 'modri' su izvukli bod golom Dine Perića u četvrtoj minuti nadoknade. Gosti su poveli u 28. minuti nakon što je Iranac Sadegh Moharrami zatresao vlastitu mrežu.

Dinamo je prije tri dana otvorio europsku sezonu uvjerljivom pobjedom protiv Hapoel Beer Sheve 5-0 u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Međutim, Nenad Bjelica je protiv Rudeša na teren poslao potpuno novu momčad sa čak 11 novih igrača. Njegov pokus pokazao se pogrešnim jer je Rudeš do posljednjih trenutaka imao tri boda u džepu.

Gosti su hrabro otvorili utakmicu i u prvih 20 minuta imali su dvije lijepe prilike, no Petrović i Klepač su bili neprecizni. Rudeš je u 28. minutu potpuno zasluženo došao u vodsto. S desne strane ubacio je Tomislav Mrkonjić, Moharrami je pokušao blokirati, ali nespretno je poslao loptu u vlastitu mrežu. U nastavku susreta Dinamo je dominiralo, ali sve do same završnice nije uspio probiti gostujuću obranu.

Najbliže golu 'modri' su bili u 54. minuti kada su nakon ubačaja iz kornera pogodili okvir gola. Lešković je pucao, a Fiolić skrenuo loptu u vratnicu. Rudeš je sve dvojbe oko pitanja pobjednika mogao riješiti u 86. minuti kada je Klepač na jednu povratnu loptu sa desetak metara pucao preko gola. Kazna je stigla u četvrtoj minuti sudačke nadoknade kada je Fiolić sjajno prošao po desnoj strani, sjurio se u kazneni prostor i asistirao Periću koji petom šalje loptu u mrežu za 1-1.

U subotu se sastaju Lokomotiva - Inter i Rijeka - Gorica, dok su nedjelju još dvije utakmice, a igrat će Istra 1961 - Slaven Belupo, te Osijek - Hajduk.