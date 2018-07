Sve jedan drugom 'do uha': ocijenili smo snagu momčadi koje će igrati ovogodišnje prvenstvo

Malo smo pročešljali kroz momčadi, vidjeli kako je odrađen prijalazni rok, kako su složene formacije. Pa na osnovu toga podijelili ocjene. Čini nam se liga nekako ista kao i prethodnih godina, sve po redu, jedan drugom 'do uha'

DINAMO 8,5

Visoka ocjena za prvake iz Maksimira koji bi se trebali vratiti starom sjaju nakon što su prepustili titulu prvaka Rijeci prije dvije sezone, a onda lani jesu postali prvaci, međutim čak se s njima poigravala i njihova Lokomotiva, toliko su bili labilni. Sad je Nenad Bjelica sklopio momčad koja je impresivno trčala protiv izraelskog prvaka Hapoel Beer Sheve. Uzeli su dragulja Lovru Majera, u obrani su face Teophile-Catherine, pa Dilaver, Leovac... Jesu izgubili Soudanija, ali čini se da neće patiti zbog ćudljivog mr. Derbyja; povratnik u HNL Oršić je pojačanje.

RIJEKA 8

Gube Filipa Bradarića, ali kako kaže trener Hajduka Željko Kopić, "teško mi je obećati titulu prvaka kad Dinamo i Rijeka imaju posložene momčadi". Snaga Rijeke je uvijek i iznova konstanta u treneru – Matjaž Kek nastavlja svoj posao na Rujevici i Rijeka bez obzira na Bradarića ima svoj sklad. Kek je Rijeku preuzeo još tamo u ožujku 2013. godine?! Kladionice joj daju drugo mjesto, pa se i mi tome priklanjamo. Gorgon, Heber, Acosty, Pavičić... samo su neki aduti koji su se profilirali još prošle sezone.

HAJDUK 7,5

Hajduk nije slabiji od prošle godine, pojačao je konkurenciju u momčadi bez obzira što ima značajan gubitak u odlasku vratara Letice i želji Futacsa da ode, pa i standardni Gentsoglou koji je sad na Cipru znao je biti važna karika. Momčad se, međutim, navikava na Željka Kopića i njegov agresivniji nogomet u odnosu na prethodnika mu Joana Carrilla. Igra 4 – 3 – 3 trebala bi u napadačkom tercetu Jairo, Ivanovski, Gyurcso dati novu kvalitetu na HNL-sceni, a nadiru i mladi, Šego, Delić, Palaversa... novi su zamah Akademije "bijelih".

OSIJEK 7

Ambicije su izražene, trener isti, Zoran Zekić, zanimljivo je da trojica Osječana kolo vode, Bjelica, Kopić, Zekić... Prodali bi lijevog beka Bornu Barišića, ali u Gradski vrt dolaze prinove: na primjer Brazilac Gutieri Tomelin i Slovenac Janža, tek su stigli, kakvi su? Prije njih i Ezekiel Henty, napadač, Nigerijac zanimljive karijere kroz Italiju, koji je najviše postao poznat kao udarna snaga ljubljanske Olimpije. Preko Mađarske se spustio do Osijeka i uz Grezdu, Bobana, Ejupija, daje (napadačku) snagu "essekerima".

LOKOMOTIVA 6,5

Dinamo "sestra", vidimo je kao prvu do "velike četvorke". Jesu izgubili Lovru Majera, ali tamo je Šibenčanin Goran Tomić za kormilom zalog nastavka dobrog rada i profiliranja mladih. Na primjer Tomić bez krzmanja najavljuje kako očekuje eksploziju Luke Ivanušeca, jer "on je igrač za najviše domete"! Pa da vidimo. Na golu je Ivo Grbić, mogli bismo reći "Hajduk ga nije mazio", no kako god gledali na tu storiju kako je u Poljudu ostao bez prave šanse, zanimljivo nam je pratiti darovitog Splićanina među "lokosima".

INTER ZAPREŠIĆ 6,5

"Div iz predgrađa" dobija solidnu ocjenu. Ako je Lokomotiva Dinamova sestra, teško nam je baš reći da je Inter Dinamov brat, ali Branko Laljak kao poveznica Maksimira i Zaprešića iskusan je nogometni vuk. Doduše, znao bi Inter preseliti i u drugu ligu, ali drže se stabilno. A Samir Toplak je trener koji sve to čini još boljim. Steven Peter Luštica na broju 10, intrigira nas. Australac, hajdukovac, za kojega nije bilo mjesta u Poljudu u povratku "down under", želi se dokazati da je sposoban makar do engleskog Championshipa doći.

SLAVEN BELUPO 6

Društvo iz Koprivnice, "farmaceuti", što su iskemijali? Bivši klub Željka Kopića izgubio je ovog ljeta stopera Nikolu Katića koji je otišao u Glasgow Rangers, te Mirka Ivanovskog koji je sad centarfor Hajduka, dok je vezni Dinko Trebotić otišao u Dinamo Minsk. Šareno su društvo (p)ostali, Kamerunac, Brazilac, Srbin, senegalski Francuz, Izraelac i prvi Gvatemalac u povijesti HNL-a, Jorge Aparicio, članovi su momčadi Tomislava Ivkovića. Nadaju se ligi bez stresa.

ISTRA 1961 6

Od svih brojeva u imenu Istre ne dajemo ni devet, ni jedan, nego – šest. Mogao bi to biti zalog mirnog opstanka, činjenica da ih je preuzeo španjolski, baskijski Alaves, koji je do lani u Rudešu imao partnera. Istra sad ima 16 stranaca!? Alaves im je proslijedio nekoliko nepoznatih Argentinaca i Španjolaca što će dati egzotičan ton HNL-a, Istra se svakako nada da neće biti momčad za napucavanje što se spašava u zadnji tren. S njima je i hajdukovac Petar Bosančić, priče a la Grbić.

RUDEŠ 5

Nekako nam ne ulijevaju povjerenje, a možda se u Rudešu i dalje krije čudesna snaga da ih ponovno izdigne do opstanka u prvoligaškom društvu. Ostali su bez potpore Alavesa koji je prebjegao u Istru, te se naslonili na Hajduk koji im je proslijedio Kalika i F. Vojkovića, a tu su i bivši hajduci M. L. Vojković i Jandrek. Trener je bivši splitovac Ivan Matić. Stopera iz Nigerije Erhun Obanor dvaput je nastupio za A selekciju, a desni bek Jordan Diakiese (Francuska/Kongo) igrao je za "do 20" vrstu svjetskih prvaka.

GORICA 5

Novak u ligi u startu ima "peticu" kod nas, ali treba to tek vidjeti, jesmo li s pravom rigorozni. Naime, investitor iz Litve omogućio im je čak devetoricu stranaca. Uklapaju se u trend da je u HNL-u stranaca nikad više, ako smo dobro pobrojali 102 igrača iz 37 država. Gorica daje svoj obol, Aršakjan je Armenac, Farouk Miya iz Ugande, na primjer. Je li to dovoljno za opstanak? Stavljamo ih na začelje jer je to najlogičnije, a već prva kola dat će prosudbu o našem rangiranju. Kakvi smo prognozeri?