Zlatko Dalić otvoreno o svemu: Najljepše je otići kad ste na vrhu...

Zlatko Dalić gostovao je u emisiji HNTV-a gdje se osvrnuo na povijesni uspjeh hrvatske na Mundijalu, kao i na neke druge stvari, poput odnosa sa Savezom i budućnosti na klupi reprezentacije.

Izbornik je prvo krenuo s dojmovima o povijesnom uspjehu.

"Ovi sjajni dojmovi se neće dugo sleći i to je prekrasno. Rezultat je vrhunski, možda nismo svjesni što smo napravili. Dvadeset godina živimo u sjeni Vatrenih, povijest smo ispisali i čekali kad će se to nadmašiti. I sad se to dogodilo da je ova generacija to uspjela. Valjda nećemo čekati još 20 godina da se ovo ponovi. Osvojili smo srca svih u svijetu, ali sve u svemu, u meni postoji žal da nismo svjetski prvaci jer smo to trebali biti nakon finala."

"Od prvog dana vjerujem u igrače i to sam im usadio u glavu. Nigerija im je dala snagu, Argentina zamah. Najteža nam je bila Danska nakon sjajnih igara u grupi. Kad smo u prvoj minuti primili gol, tu su igrači pokazali snagu povratkom. I za mene i za igrače bila je to najteža utakmica."

Problemi u Savezu?

"Nije vrijeme ni mjesto da govorim o tome. Rekao sam ono što je meni na duši, šutio sam šest mjeseci i držao fige u džepu. Moram dati do znanja da znam što se događalo da se to ne bi ponovilo. Nije moj cilj raditi preinake, ja sam trener u nogometu. Ne mogu dopustiti da netko radi protiv mene. Kad je sve prošlo, moram reći što me smeta. Samo želim dati do znanja da znam koje su se stvari pokušavale"

Ostaje li na klupi Hrvatske?

"Najljepše je otići kad ste na vrhu. Ja sam na vrhu, napravio sam maksimum. Nisam ja mađioničar, u tim trenucima se najbolje pokupiti i otići. Rekao sam u Livnu: ovoliki narod i emocije, teško je to zanemariti. Ja sam običan čovjek, jedan iz naroda. Ne mogu zanemariti te ljude, živim najljepše trenutke svoje trenerske karijere, ali moram biti jako oprezan. Meni se nikud ne žuri, imam neke privatne stvari koje rješavam. Prije svega ću javiti igračima, oni su sad na odmoru", zaključio je Dalić.