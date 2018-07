Dalić potpisao ugovor s Podravkom, ali na pitanje ostaje li izbornik nije dao odgovor: Na godišnjem sam odmoru!

Sretan sam što mogu pomoći hrvatskom gospodarstvu, kazao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, koji je u petak u Koprivnici potpisao Ugovor o suradnji s hrvatskim prehrambenim divom Podravkom, gdje ga je, osim članova Uprave, dočekalo i nekoliko stotina radnika.



"Još nisam svjestan što se događa oko mene i što je hrvatska nogometna reprezentacija napravila na Svjetskom prvenstvu", rekao je Dalić pred okupljenim radnicima Podravke. Kazao je da zna s koliko su strepnje i suza "podravkaši" pratili igru naših nogometaša.



"Bio sam optimist, ali nisam očekivao ovako velike stvari. U glavi mi je bila samo prva utakmica protiv Nigerije i prolazak grupe što nam se nije dogodilo posljednjih dvadeset godina. Danas sam preponosan, jer naši dečki su svakom utakmicom postajali snažniji. Tvorili su zajedništvo koje je prešlo na ulicu, kvart, grad pa na cijelu Hrvatsku koja je pokazala da ima zajedništvo, da je ponosna i prkosna", izjavio je Dalić koji je u Podravki dočekan pjesmom "Lijepa li si".



"To je pjesma koja govori o domoljublju, ljubavi i zajedništvu i nema je pravo nitko uzeti. Onaj kome se to ne sviđa, tko to ne sluša, neka zatvori prozor i gleda Big brother", rekao je Dalić te za sebe ustvrdio da je normalan čovjek koji radi svoj posao, a prisjetio se i 2009. godine kad je radio u Koprivnici kao trener Slaven Belupa.



"Tada sam dobio šansu i radio sam godinu dana u Koprivnici. S ponosom se sjećam tih vremena. Nakon toga sam otišao u svijet da bih vam se ponovo vratio", kazao je Dalić.



Predsjednik Uprave Podravke Marin Pucar u obraćanju novinarima zahvalio je Daliću što je pored brojnih obaveza našao vremena za potpisivanje Ugovora o suradnji s Podravkom.



"Trenera Dalića kao ambasadora Podravke uključit ćemo u naše glavne marketinške kampanje. Već se kreiraju specijalne edicije proizvoda. Zajedno možemo napraviti mnogo i vjerujem da će ta suradnja podići vrijednost Podravke u narednom razdoblju", rekao je Pucar i naglasio kako je uspjeh reprezentacije prilika za naše gospodarstvo u cjelini, koje može postati još prepoznatljivije u svijetu.



Odgovarajući na pitanja novinara, izbornik Dalić je iskazao sreću što može pomoći Podravki i gospodarstvu u cjelini.

Na upit, nije li umoran od fotografiranja i dijeljenja autograma navijačima, odgovorio je kako je on samo čovjek, tek jedan od njih.



"Stoga nemam pravo biti umoran u ovim trenucima, jer znam s koliko su strasti i emocija pratili reprezentaciju. Ponovit ću, za sav uspjeh zaslužni su igrači koji su pokazali da se upornošću može napraviti sve u životu", istaknuo je Dalić koji je upitan ostaje li na čelu reprezentacije do idućeg svjetskog prvenstva.



"Po tom pitanju sam na godišnjem odmoru", odgovorio je Dalić.