Raspada se dvojac koji je s klupe Hrvatsku doveo do srebra? Ladić bi mogao otići svojim putem

Zlatko Dalić ovog je časa vjerojatno najtraženiji i najpopularniji trener u svijetu, a pogotovo u reprezentativnom nogometu. Po najnovijem, izborničko mjesto ponudila mu je Kolumbija, koju je na Svjetskom prvenstvu vodio Argentinac Jose Pekerman i ima izvrsne igrače. No, još ranije na klupi su ga poželjeli Iran, za koji se priča da je dao financijski najvišu cifru, Japan, Uzbekistan, Južna Koreja i Egipat, pišu Sportske novosti.



Imaju Salaha



Iako je Egipat afrički nogometni div sa sedam titula prvaka Afrike te ima jednog od najboljih napadača svijeta Mohameda Salaha, čija ga je ozljeda uoči Svjetskog prvenstva sigurno omela da u Rusiji napravi bolji rezultat, Dalić se zahvalio na toj ponudi.



Fascinirao ih je vođenjem Hrvatske i rezultatom na Svjetskom prvenstvu i bio im je prvi izbor, međutim hrvatski izbornik kazao je Egipćanima da ima druge planove. No, nakon što je jasno da novi izbornik Egipta neće biti Dalić, taj bi mogao postati njegov prvi suradnik, desna ruka u nacionalnoj vrsti DraženLadić. Upravo je Ladić, koji je godinama radio s Dalićem, i imao je značajnu ulogu u Rusiji, jedan od nekoliko kandidata. Kako gleda na mogućnost da Ladić postane izbornik Egipta, pitali smo Zlatka Dalića?



- Rekao sam Egipćanima da ja ne mogu preuzeti njihovu reprezentaciju, iako iznimno cijenim egipatski nogomet. Ljudima koji su sa mnom kontaktirali kazao sam i da im preporučujem svojeg asistenta Dražena Ladića. Ako žele hrvatskog trenera, čovjeka koji je sa mnom radio i ima sličnu viziju nogometa kao ja, Ladić je najbolji izbor - kazao nam je Dalić, koji bi, ako se to realizira, izgubio suradnika u stožeru hrvatske reprezentacije.



No, Ladić je radio u arapskom svijetu, upravo s Dalićem, poznaje mentalitet tamošnjih igrača, iako treba istaknuti da je nogomet u Egiptu kvalitetniji nego u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.



- Točno je, Ladić je bio sa mnom u Saudijskoj Arabiji i Emiratima, pa ako hoće Hrvata, čovjeka koji gleda na nogomet slično kao ja, on je taj.



Svojedobno Ladić je bio izbornik hrvatske mlade reprezentacije u kojoj su igrali Rakitić, Vida, Lovren, Badelj, Perišić... a Dalić njegov pomoćnik. Kasnije su zamijenili uloge. Ako Ladić ode svojim putem, možda se jednom sastanu “licem u lice”.