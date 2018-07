Tresla se brda, a nikakvih potresa u HNS-u neće biti? Dalić konačnu odluku donosi sutra

Premda će neki pomisliti da su izjave Zlatka Dalića dobro zatresle HNS i da će struja koja želi dodatno smanjiti utjecaj Zdravka Mamića i njemu odanih ljudi sada dobiti snažan zamah koji bi mogao rezultirati ostavkama pojedinih članova Izvršnog odbora i bitnim kadrovskim promjenama u Savezu, prema onome što smo mogli čuti ovih dana - od toga u ovom trenutku neće biti ništa. Što donosi neka malo daljnja budućnost, nikad se ne zna, pišu Sportske novosti.



Sad se svi kunu



Dalić nije ni politikant ni dužnosnik, on je izbornik sa sjajnim rezultatima i autor svjetskog srebra kojeg narod obožava. Govori o respektu koji zavređuje funkcija izbornika, kako god se zvao čovjek koji je obnaša, o anomalijama u hrvatskom nogometu, gdje su pojedini krugovi navikli naturati svoje privatne interese, i poručuje da to kod njega ne prolazi i neće prolaziti. Zato njegovo spominjanje recentne prošlosti najviše tumačimo kao potrebu da se u HNS-u ustanovi način funkcioniranja u kojem je izbornik uvažen i poštovan, da mu se slična podrivanja neće događati u budućnosti. Njegova je izjava:



“Ne smijem dopustiti da me nakon dva mjeseca ponovno smjenjuju. Da se opet nađu dva-tri frajera i žele me maknuti, nakon svega ovog. Preozbiljan sam čovjek da bih dopustio da se sa mnom netko tako igra.”



No budući da Dalić nije izrijekom kazao tko ga je želio dekapitirati, kao ni to imaju li dotični funkcije u HNS-u ili samo utjecaj na dužnosnike Saveza, ne očekujemo da će se ubrzo dogoditi bitne kadrovske promjene, ni da će na sjednici IO-a u srijedu netko važan podnijeti ostavku. Svi se danas kunu u Dalića i taj će stav predočiti javnosti, a može se pretpostaviti da će Davora Šukera, možda s njim i Marijana Kustića kao direktora, ovlastiti da izborniku ponude novi, financijski daleko bolji ugovor, moguće i do 2024. godine. U ovom Izvršnom odboru nisu svi prijatelji, ali koliko god jedni pred drugima držali figu u džepu, nastavit će zajedno.



Kako su nogometaši u Rusiji ujedinili Hrvatsku, tako je, eto, i Dalić ujedinio nogometne ljude - sada su svi presretni s njim. Ako neki i imaju grijehe, vjerojatno su ih ispovjedili. No danas je 22. srpnja, tek tjedan dana od velikog moskovskog finala.



Tko će se razotkriti?



Ako nastavi voditi nacionalnu vrstu, Dalić bi trebao imati mir, jer nakon svega ovoga, i poricanja da je itko bio protiv njega, tko god prvi u budućnosti grakne, razotkrit će se. A staro je pravilo da se nezadovoljnici pritaje i čekaju svoj trenutak. Osim ako se nisu doista preobratili. Inače, čak i neki od najvećih, istinskih zagovornika Dalića u HNS-u s kojima smo razgovarali, a koji imaju i političku karijeru, brane HNS, sustav, Šukera, ističu da je Savez reprezentaciji omogućio sve što je poželjela, od uvjeta za rad i ugodnog boravka do čarter-letova, da je svoj logistički dio odradio do u milimetar; to je jedan od razloga na temelju kojih smo zaključili da trenutačnih potresa neće biti. I da Šuker i Izvršni odbor mogu nastaviti slaviti rusko srebro. I FIFA-ine milijune koji stižu u studenome.



Dovoljno faktora



Iako je, dugoročno gledano, dovoljno faktora zbog kojih pravog mira neće imati...



No, za početak pričekajmo srijedu i, prije svega, konačnu Dalićevu odluku. Što će on reći, to je najvažnije.