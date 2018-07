Rasprava o Dinamu u zagrebačkoj skupštini eskalirala u fizički obračun

Zbog nogometnog kluba Dinamo uzburkale su se u ponedjeljak strasti u zagrebačkoj Gradskoj skupštini, pa je tako tijekom aktualnog sata zabilježen manji incident kada je zastupnik Neovisnih za Hrvatsku Davorin Karačić na spomen Dinama nasrnuo na zastupnika Tomislava Tomaševića (Zagreb je naš) unoseći mu se u lice, piše jutarnji.hr



Riječ je o pozadinskom događaju koji nije zabilježen kamerama, no incidentu su svjedočili neki gradski zastupnici i novinari.



"Novi zastupnik Neovisnih za Hrvatsku pozivao je na fizički obračun, prijetio, tražio da se fizički obračunamo izvan skupštine, malo je falilo da stvar eskalira“, izjavio je Tomašević u pauzi.



Tvrdi kako ga je Karačić pozvao sa strane da nešto rasprave vezano uz temu Dinama i Tomaševićeve izjave kojima je optužio Neovisne za Hrvatsku za političku trgovinu, nakon čega je uslijedio incident.



Sukob između Karačića i Tomaševića snimili su novinari Z1 Televizije. na snimci se uglavnom čuje Karačić kako prijeti Tomaševiću, dok su ostali prisutni pokušavali smiriti situaciju.



- Klošaru mali, pljunut ću ti u facu, hajde prijeđi na stvar. Hoćemo otići negdje ispod Domovinskog mosta, sami ti i ja. Jel hoćeš, možeš frenda povest sa sobom, možeš i dva. Klošaru mali, usta isperi svaki put prije nego što izgovoriš riječi Dinamo i Davorin Karačić. Kada nekoga optužuješ za političku korupciju onda reci što je bilo. Bijedniče, riječi su koje je Karačić izgovorio Tomaševiću.



Tomašević je podsjetio kako je 'Zagreb je naš' tražio da se u zaključak oko Dinama uvrsti zabrana korištenja stadiona za poslove preoblikovanja kluba u dioničko društvo, a sličan je zaključak imao i klub Neovisnih za Hrvatsku, ali ga je povukao uoči imenovanja njihove zastupnice na čelo Gradskog ureda za kulturu.



"To me neće neće zastrašiti da govorim ono što mislim te i dalje zastupam teze koje smo obećali biračima, a jedna od njih je demokratizacija Dinama“, istaknuo je Tomašević.



Predsjednik Gradske skupštine Andrija Mikulić, kao i ostali gradski zastupnici, osudili su neprimjereno ponašanje.



"Osuđujem bilo koji oblik nasilja gdje god on bio, na ulici ili u drugom parlamentu Republike Hrvatske"“, kazao je Mikulić dodavši kako nije ništa vidio jer je vodio sjednicu, već je samo čuo prepirku koju nije razumio.



Mikulić je pozvao zastupnike na primjereno ponašanje i rječnik. "Onako kako se mi ponašamo u parlamentu, to će biti slika parlamenta prema van", kazao je.



Zagrebački odvjetnik Davorin Karačić u javnosti je poznat kao odvjetnik Marka Perkovića Thompsona i brojnih članova Bad Blue Boysa. U Skupštinu je ušao kao član liste Neovisni za Hrvatsku, na mjesto koje je imala Ana Lederer.



Karačić je na prošlim lokalnim izborima bio deseti na listi stranke Zlatka Hasanbegovića i Brune Esih.