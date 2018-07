Europa luda za 'vatrenima': Hajduk i RNK Split čekaju milijune od transfera

Fond solidarnosti UEFA intrigira i ovoga ljeta i ne pišemo to samo iz rakursa Hajduka.

Eto je i Duje Ćaleta-Car omastio brkove svome Šibeniku prelaskom iz Austrije u Francusku. Bitno je da mijenjaš državu u kojoj igraš...

Dakle, završio je Mundijal i sad je pred nama žestokih nekoliko tjedana (u Italiji primjerice mercato završava sredinom kolovoza) prijelaznog roka...

A svaki transfer naših vedeta koji prelazi granice države u kojoj već igra, donosi na ime Fonda solidarnosti određenu svotu (između tri do pet posto) klubu u kojem je igrač proveo juniorski staž...

Podsjetimo, na taj kolač Hajduk je naročito reflektirao kad se Nikola Kalinić trebao iz Fiorentine prodati u Kinu, bilo je to u siječnju 2017., mogao je u Tianjin otići za veliku odštetu od preko 40 milijuna eura, u Poljudu su trljali ruke što će im s neba pasti zasluženi “minuli rad”, no Kalinić je odlučio odbiti Kineze i kasnije preseliti u Milan, pa ništa od svega toga...

No, priča se vrti i ovog ljeta, nakon što je Duje Ćaleta-Car transferom razveselio svoje Šibenčane, sad bi na red mogli doći i Splićani, odnosno Solinjanin, Omišanin, Imoćanin: Nikola Kalinić, Ivan Perišić, Ante Rebić.

Tu se vrti novac, teško je unaprijed precizirati što i koliko, radi se o milijunima (kuna) za matične klubove, ajmo ispričati njihovu priču ovog trenutka:

Nikola Kalinić - želi ga Atletico

U žarište zanimanja vraća se kao napadač Milana koji nije imao najsretniju sezonu. Milan taman mijenja upravu nakon što je kineski vlasnik Li Yonghong propustio uplatiti potrebnu ratu od 32 milijuna eura, pa je izgubio vlasništvo nad Milanom te je vlasnik Milana postao fond Elliott. Ono što je bitno jest kako će novo poslovodstvo kluba prići tržištu. Milanu je potreban novac i rado bi prodali (i) Kalinića koji lani nije dao onoliko koliko se očekivalo. Sretna je okolnost što Kalinića Diego Simeone baš hoće, voli Kalinićeva karakteristike i želi ga dovesti u Atletico Madrid. Španjolska Marca piše kako Atletico ima plan, doveli bi ga na posudbu, uplatili bi dva milijuna eura, ali s obavezom otkupa idućeg ljeta na još 18 milijuna eura! Dakle, transfer od 20 milijuna eura je pripremljen, pa treba pričekati da se posao obavi. Novac nije odmah za račun Hajduka, ali - neće uteći. Lijepo je znati da te uplata čeka.

Tako bi Kalinić nakon Blackburna, Dnjipra, Fiorentine i Milana, mogao po prvi put završiti u momčadi sposobnoj da igra Ligu prvaka, što bi mu svakako značio golem korak naprijed. I Mundijal bi lakše zaboravio. I Hajduk navija za taj transfer.

Ivan Perišić - ‘zagrizao’ Mourinho

S druge milanske strane u redovima Intera stanje nije grozničavo kao kod Milana, ali Inter isto ima svojih poteškoća s financijskim fair-playom i razmišlja o rubrici - izlasci. Nedavno je Luciano Spalletti, trener, čestitao svojim interistima Perišiću i Brozoviću ponosan na njih, no obojicu bi se lako moglo unovčiti i čestitke pretvoriti u čekove! Stara je stvar da je Mourinho taj koji “grize” na Perišića, lani smo u ova doba dosta tinte trošili čekajući hoće li se realizirati transfer Perišića u Manchester United težak cca 50 milijuna eura. Bitno je da se mijenja država, pa ako Mourinho posegne za Ivanom, što je u zraku svo ovo vrijeme, onda će i Poljud dobiti svoje dvije-tri kocke šećera. Nema veze što Perišić nema nijedan službeni nastup za hajduk, bitno je da je juniore proveo u Poljudu.

Ante Rebić - Bayern, PSG, United...

On, na Hajdukovu žalost, nema ništa s “bijelima”, ne računa se turnir u Italiji... Ali, nije Dalmacija samo Hajduk. Godina juniora provedena u redovima Splita, te staž kojega je uz svoje Vinjane proveo u Imotskome intrigira i taj dio dalmatinskog nogometa. Bila bi to super injekcija. Rebić je posebno atraktivan, sad je član Eintrachta, a govori se kako je njegov zastupnik Fali Ramadani prekinuo odmor, te pohitao u Njemačku da posloži stvari oko Rebićeva transfera. Prekinuo odmor? Gluposti, pa Fali uopće nije ni bio na odmoru, Ramadani stalno radi!

U svakom slučaju, logično je da je za Rebića zainteresiran Bayern, jer je tamo Niko Kovač, trener koji mu je udahnuo novi nogometni život, pa nema veće logike nego da Niko nagovori Hasana Salihamidžića, sportskog direktora Bayerna da se dovede imotsko krilo. No, tu nema kruha, bolje je da ode van Njemačke. U igri su i Paris St. Germain, te opet Manchester United jer Mourinho dvoji baš između Dalmatinaca, bi li Omišanina ili pak Imoćanina?

I to su cifre boli glava. Jer, Eintracht neće za svoju “zlatnu koku” spuštati cijenu ispod 40 milijuna eura, a zanimljivo je da pronicljiva Fiorentina od transfera pripada 30 posto. Tako su ga pustili u Njemačku osjećajući da bi Ante, ako već nije u Italiji, mogao drugdje raširiti svoja krila.

No, bez obzira na Fiorentinu, zanima nas onih nekoliko postotaka koji bi uštrcali injekciju pomoći dalmatinskim klubovima.