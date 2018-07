Po starom načinu bodovanja Hrvatska je na FIFA-inoj ljestvici trebala biti četvrta, a po novom će biti tek 15., iako je viceprvak svijeta

Nakon plasmana u finale SP-a Hrvatska će napredovati na idućoj FIFA-inoj svjetskoj ljestvici reprezentacija sa 20. pozicije koju je držala pred početak turnira u Rusiji. Međutim, počevši od iduće ljestvice koja bi svjetlo dana trebala ugledati 16. kolovoza (nema srpanjske), FIFA će promijeniti sustav rangiranja reprezentacija. Prema ranijem sustavu Hrvatska bi prema projekcijama na novoj listi zauzela čak četvrto mjesto što bi značilo i izjednačeni najbolji plasman u protekla dva desetljeća. No, prema projekcijama novog sustava računanja koeficijenata Hrvatska bi mogla na novoj ljestvici biti na tek 15. mjestu.



Dosad najbolji plasman na FIFA-inoj ljestvici koeficijenata reprezentacija Hrvatska je imala početkom 1999. godine. Nakon što je poslije bronce osvojene na SP-u u Francuskoj kao reprezentacija koja je te godine napravila najveći skok došla do četvrte pozicije, iduću godinu popela se Hrvatska i do trećeg mjesta. Hrvatska je od tada, uz određene iznimke, najčešće bila među 20 najboljih reprezentacija svijeta. Tu i tamo i u top 10. Ali tako visoki plasman ostvaren je još samo 2013. kada je nakratko Hrvatska zasjela na četvrto mjesto. I nakon svjetskog srebra izabranika Zlatka Dalića mogao se taj plasman ponoviti, da nije promjene sustava računanja koeficijenata.



Prema projekcijama starog sustava bodovanja Hrvatska bi sada bila na četvrtom mjestu. Ispred "kockastih" samo bi bili Brazil (!), svjetski prvak Francuska i Belgija. No, o valjanosti te metode najbolje govori prvo mjesto Brazila, reprezentacije koja je ispala u četvrtfinalu SP-a, koja nije aktualni osvajač Copa Americe.



U starom sustavu uzimao se prosječan koeficijent uspješnosti u petogodišnjem razdoblju i veću su važnost imale prijateljske utakmice. Iako su natjecateljski susreti, pogotovo na velikim natjecanjima donosili veći broj bodova, loši nastupi u prijateljskim susretima odnosili su reprezentacijama bodove. Zbog toga su neke reprezentacije samim izbjegavanjem igranja prijateljskih susreta čuvale koeficijent, profitirale na ljestvici i dobijale status nositelja na velikim turnirima ili u kvalifikacijama. Recimo Poljska, Wales, Rumunjska.



A s druge strane loši nastupi u prijateljskim ogledima koštali su Italiju, Englesku bolje pozicije na ljestvici. Prema novoj metodi računanja koeficijenata (na tragu Elo sustava, sličan onom koji se koristi u šahu), da ne ulazimo u komplicirane detalje, i dalje se uračunavaju prijateljske utakmice koje manje donose bodova od službenih (najviše donose nastupi na SP-u, pogotovo oni u nokaut fazi), ali sada se ti bodovi zbrajaju umjesto što se ranije uzimao prosjek. Dakle, sada neigranje prijateljskih susreta nema efekta. Neće se gledati ni domaćinstvo susreta, koeficijenti jačine konfederacije (članice UEFA-e, CONMEBOL-a su bile u prednosti), ali će se posebno bodovati pobjeda nad što bolje rangiranim protivnikom.



- Ovaj novi sustav daje veću težinu službenim utakmicama i ukida neravnotežu koju smo imali prije. Vjerujem da će ovaj sustav manje biti podložan kritikama – kazao je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino.



No, prema novoj metodi viceprvak svijeta Hrvatska bi na idućoj ljestvici trebala biti tek na 15. mjestu. Prva bi trebala biti Njemačka, potom Brazil, Belgija, tek četvrti prvak svijeta Francuska i Portugal. A ispred "kockastih" čak bi trebala biti i Švicarska, osvajač Copa Americe Čile kojeg uopće nije bilo na SP-u, Poljska, Peru, Danska... Toliko o sretnom rješenju FIFA-e.