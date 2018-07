Kalinić otkrio hoće li prihvatiti medalju sa Svjetskog prvenstva

Fešte prolaze, Hrvatska se izguštala slavljeničkih dana i večeri, a jedino su se u Solinu sjetili upitati - a gdje je Nikola Kalinić? Šteta je da ga nema, prisjetili su se u njegovom rodnom gradu dok su mu sugrađani slavili prezimenjaka Lovru. Doista, gdje je Nikola, pitaju se Sportske novosti.



Pitanje nudi jednostavan odgovor, od prošlog petka s AC Milanom priprema se za novu sezonu. Ali prije nego se pozabavimo njegovim statusom u Milanu, najzanimljivije je pitanje srebrnog odličja. Nakon odluke igrača i stožera Vatrenih da se Nikoli Kaliniću također dodijeli srebrna medalja sa Svjetskog prvenstva u Rusiji, stigao je i očekivan odgovor igrača Rossonera.



- Hvala vam na medalji, ali ja nisam igrao u Rusiji!



Očekivan stav



Zahvalio se Nikola Kalinić suigračima i stožeru na ukazanoj časti, zahvalio se na medalji. Reprezentaciju je napustio samo dva dana nakon prve utakmice, s Nigerijom, već u ponedjeljak 18. lipnja sletio je u splitsku zračnu luku i produžio na odmor koji je potrajao gotovo mjesec dana. Logičan odgovor? U svakom slučaju. Logičan, pošten i, nadasve, očekivan.



Kalinić je bio na popisu, ali praktički nije sudjelovao u osvajanju medalje. Nije igrao, a skoro i da nije ni bio u Rusiji. U glavi se rastao s Vatrenima, nije htio prihvatiti ni sugestiju kapetana Modrića, donio je odluku zbog koje će kad-tad požaliti. Ako već nije, jednom hoće. S obzirom na zbivanja u proteklih mjesec dana, njegova zahvala nikoga nije iznenadila...



Kalinić se posvetio klupskom nogometu i promjeni kluba. Sedam dana trenira s Rossonerima i čeka rasplet situacije oko prijelaza na stadion Wanda Metropolitano. AC Milan se dogovorio za transfer Kalinića koji uključuje posudbu vrijednu 2 milijuna eura s obvezom otkupa ugovora za 18 milijuna eura. Transfer ukupno vrijedan 20 milijuna eura, ali zakomplicirala se situacija oko smjene čelnih ljudi AC Milana i raspleta glede žalbe Rossonera oko kazne neigranja u Europi sljedeće sezone.



Žalba će biti riješena najkasnije danas, a Španjolci su već prije tri dana najavili da je subota dan odluke za Kalinićev transfer u Atletico. Marca je, doduše, početkom tjedna već potvrdila odluku madridskog kluba o angažmanu Kalinića i krilnog napadača Gelsona iz Sportinga, ali nema službene vijesti da su transferi dovršeni. Međutim, doznaje se da je Kalinić spreman na selidbu u Madrid.



Premda je propustio povijesni rezultat i slavlje sa Vatrenima, Kalinić neće propustiti promjenu sredine. Prošle sezone u Milanu je postigao samo šest pogodaka, pri čemu je upisao i šest asistencija u 41 utakmici. Međutim, interesa za Kalinića ovog ljeta nije manjkalo, a 30-godišnji Solinjanin mogao je birati između turskih velikana Galatasaraya, Fenerbahčea, španjolske Seville... Čak su navijači Fenera pisali na Twitteru srpskom košarkašu istog imena i prezimena “dođi u Fener”. Ali Kalinića je otpočetka interesirao samo Atletico.



Diego Simeone ključni je čovjek u priči oko transfera Kalinića u Madrid. Colchonerosi traže napadača nakon odlaska Torresa u Japan te već dogovorenog prijelaza Gameira u Valenciju. Traže se svježa lica u napadu Atletica, a Simeone je takvog pronašao u Kaliniću. Međutim, sudbina mu je ipak u rukama Milana. Nova uprava, novi sportski direktor, pa ostane li Milan u Europi... Sve su to činjenice koje bi i Nikolu mogle ostaviti u Milanu. Nije to isključeno, ma koliko se igrač psihički već pripremio na transfer. Zato Kalinić s nestrpljenjem čeka rasplet, no ovog će puta sve biti riješeno puno ranije nego što je bilo prošle godine.



Krajem kolovoza prošle godine Kalinić je potpisao za Milan na četiri godine. Transfer je također bio temeljen na posudbi s pravom otkupa za 25 milijuna eura. Odbio je Kalinić tada Everton, bilo je još ponuda iz Engleske i Njemačke, ali Solinjanin je pošto-poto htio u Milan.



Treći u 13 mjeseci



- To je klub za koji sam navijao kao dijete.



Godinu dana poslije na pragu je trećeg kluba u nizu. Fiorentina, Milan i Atletico. Lako se može dogoditi da u 13 mjeseci Kalinić zaigra i za treći klub. Ali za razliku od prošlog ljeta, kada je bezuvjetno želio napustiti Firencu vođen mišlju da je u dvije godine igranja za Viole dosegnuo maksimum i da mu treba daljnji iskorak, ovog puta nema imperativ napretka. Ali mogućnost se sama nudi, jer Atletico igra Ligu prvaka, a to je natjecanje u kojem Kalinić još nije zaigrao. Za njega bi bila šteta da u jedno ljeto propusti i Svjetsko prvenstvo i mogućnost igranja u Ligi prvaka.