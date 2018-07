Igrači, izbornik i stručni stožer odlučili treba li Nikola Kalinić dobiti medalju

U večerašnjoj emisiji HRT-a Otvoreno gosti Damira Smrtića bili su glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak, liječnik reprezentacije Zoran Bahtijarević, stručnjak za odnose s javnošću Damir Jugo te novinar HRT-a Boris Jelavić.

Tema je bilo mnogo, od toga što se događalo posljednjih 50-ak dana u momčadi hrvatske nogometne reprezentacije. Od priprema, pa do velikog finala, ali i velike proslave u Zagrebu na koju je stiglo više od 500 tisuća ljudi.

Razgovaralo se i o budućnosti reprezentacije, ali i jedno od pitanja koje je posljednjih dana mučilo hrvatsku javnost je hoće li Nikola Kalinić kojeg je izbornik Zlatko Dalić udaljio iz reprezentacije već na samom početku Mundijala dobiti medalju?

- To da je potjeran je malo prejaka riječ, on je odlukom izbornika ipak udaljen iz sastava i to se na kraju očito pokazalo dobrom odlukom. Što se tiče medalje, ono što ja znam, je da će Nikola Kalinić odlukom igrača i stručnog stožera također dobiti svoju medalju - kazao je Tomislav Pacak, glasnogovornik HNS-a.

Podsjetimo, Zlatko Dalić je Kalinića potjerao jer je narušio disciplinu u momčadi i pravila ponašanja, nakon što je odbio ući u igru protiv Nigerije.