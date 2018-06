Završni (ob)račun u ponedjeljak točno u podne: sprema li izbornik Dalić iznenađenje kod objave konačnog popisa za Rusiju

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić će konačnu listu putnika za svjetsko prvenstvo u Rusiji objaviti na novinarskoj konferenciji u ponedjeljak u podne.

Na prvom dijelu priprema su bila 24 igrača, no u Rusiju će ih putovati 23. Tko će otpasti doznat ćemo sutra.

- Sutra ujutro ću reći igračima tko otpada, a potom i medijima. To mi je najteža odluka, žao mi je, ali jedan igrač motra otpasti. Vidjet ćemo to još tijekom noći i sutra ujutro - kazao je Dalić.

Na pitanje hoće li to biti netko od stopera, Dalić je dodao:

- Vidjet ćemo.

Izbornik se potom osvrnuo i na samu utakmicu.

- Dobro smo igrali prvih sat vremena. Bili smo kompaktni i dobro smo se otvarali. No, nedostajalo je dobrog pasa. Imali smo i tri dobre prigode i Brazil nam u tom periodu nije uspio zaprijetiti. U nastavku smo pali u bloku i pali smo u koncentraciji, a protiv Brazila ne možeš tako pasti u igri. Malo me to muči - naglasio je hrvatski izbornik dodavši:

- Moramo ostati stabilni i izvući pouke iz ove utakmice.

- Malo me muči što u drugom poluvremenu nije bilo prave igre, imali smo samo jednu priliku i tu nismo odgovorili kako treba. Gubili smo, a nismo pokušavali ništa napraviti prema naprijed - dodao je Dalić.

Hrvatska je otvorila utakmicu u formaciji 4-2-3-1, s tim da je Vida umjesto stopera igrao na poziciji lijevog braniča.

- To smo probali jer znamo da se Messi izvlači na desni bok, a onda jurne prema sredini i završava udarcem ili asistencijom. To je protiv Brazila funkcioniralo. Do Argentine ima još dosta vremena, pa ćemo vidjeti kako ćemo to riješiti - kazao je Dalić.

Izbornik je otkrio i zašto je Mario Mandžukić propustio utakmicu.

- On ima bol u koljenu i u dogovoru s liječnicima smo odlučili da nema smisla forsirati,

Prokomentirao je i igru krilnih igrača Perišića i Rebića.

- Od njih sam tražio da pokrivaju brazilske braniče. Imali su zahtjevan posao i to su dobro odradili, ali su pritom izgubili mnogo snage.

U prvih 20 minuta drugog poluvremena izbornik Dalić napravio je četiri izmjene, iz igre su izašli Ćorluka, Modrić, Badelj i Rebić, a kasnije još dvije.

- Dali smo šansu još šestorici igrača i malo nam je pala koncentracija i organizacija igre, a čim se to dogodi Brazil je ekipa koja to zna iskoristiti. Primili smo dva gola, a posebno mi je žao drugoga u završnici utakmice. U napadu nismo igrali dobro, imali smo samo jednu priliku u drugom poluvremenu, kada je Rebić pucao glavom - napomenuo je Dalić.

"Vatreni" se odmah nakon utakmice protiv Brazila vraćaju u Hrvatsku, te će do srijede trenirati na Rujevici. Posljednju pripremnu utakmicu Hrvatska će igrati sa Senegalom, 8. lipnja na stadionu Gradski vrt u Osijeku.