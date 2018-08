Perković: Čini mi se da sam sve naslove osvojila na isti način, sa puno drame

Najbolja svjetska bacačica diska Sandra Perković (28) u subotu je na Europskom atletskom prvenstvu u Berlinu osvojila zlatnu medalju sa hicem od 67.62 metara, te je tako postala prva u povijesti, računajući i mušku i žensku konkurenciju, sa pet uzastopnih naslova europske prvakinje u istoj pojedinačnoj disciplini.

U prve četiri serije Sandra Perković nikako nije uspijevala pogoditi idealni hitac. Prvi pokušaj završio je u zaštitnoj mreži, potom je bacila 59.09 metara, pa 59.97 m. U četvrtoj seriji ponovno je disk završio u mreži, a onda je u petom pokušaju bacila 67.62 metara i time je osigurala još jedno zlato.



"Čini mi se da sam sve naslove osvojila na isti, stresan način, sa puno drame. Samo na EP 2014. u Zuerichu nije bilo drame. Mislim da će mi na sljedećem EP biti puno lakše, jer sam sada ušla u povijest. Za vrijeme finala mislila sam na svoju majku, koja se uvijek nervira kad me gleda na televiziji. No, ona me je iznenadila, i večeras je bila ovdje na stadionu u publici", izjavila je Sandra Perković nakon što je peti puta postala europske prvakinja.



Nijemica Nadine Mueller, koja je bila vodeća do pete serije, osvojila je srebro sa 63.00 metara, a njena sunarodnjakinja Shanice Craft (62.46 m) bila je brončana.





Najvažniji rezultati Sandre Perković:



Olimpijske igre

2012 London - zlato

2016 Rio de Janeiro - zlato



Svjetska prvenstva

2013 Moskva - zlato

2015 Peking - srebro

2017 London - zlato



Europska prvenstva

2010 Barcelona - zlato

2012 Helsinki - zlato

2014 Zürich - zlato

2016 Amsterdam - zlato

2018 Berlin - zlato



Mediteranske igre

2013 Mersin - zlato

2018 Tarragona - zlato



Pobjednica Dijamantne lige 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.