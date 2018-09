Koncert koji je zaslužio biti zvan vrhuncem sezone

Od trenutka kada je najavljen, znalo se da će koncert Bryana Ferryja na Tvrđavi sv. Mihovila biti spektakl kakav Šibenik dosada nije vidio. U sezoni dobrih vibracija gostovali su mnogi – LP, Mario Biondi, Róisín Murphy, među ostalima – no ipak je Ferry najveća glazbena ikona koja je gostovala na Tvrđavi, i nakon odslušanog koncerta može se reći da je s razlogom ostavljen kao šlag na kraju.

Pred organizatore, JU Tvrđava kulture Šibenik, stavljen je produkcijski izazov kakav nije viđen u posljednjih pet koncertnih sezona na Tvrđavi sv. Mihovila, sudeći po dimenzijama impozantne pozornice koja je na Tvrđavi sv. Mihovila dočekala tisuću obožavatelja Ferryjeve glazbe. Na njoj su atmosferu podgrijavale Paradisia, mlade londonske glazbenice sanjivog zvuka, dok je publika s nestrpljenjem očekivala zvijezdu večeri.

Samom svojom pojavom britanski šarmer izazvao je ovacije publike, koje su se nastavile kroz prve taktove „The Main Thing,“ nakon koje je Ferry publiku nastavio podsjećati na zlatno doba Roxy Musica sa „Slave to Love“ i „Don't Stop to Dance“. Teško je iz gotovo pedesetogodišnje karijere izvući ono najbolje, no repertoarom na kojem su se našle „Ladytron“, „Windswept“, „Tokyo Joe“, „Re-Make/Re-Model“, Feery je publiku oborio s nogu. U kratkim pauzama između pjevanja i sviranja klavijatura pjevač je istaknuo da je divno ponovno biti u Hrvatskoj i svirati na tako divnom mjestu. Zaista, tvrđava je malokad izgledala bolje. Svjetlosni efekti izmjenjivali su se pozornicom naglašavajući intimni ugođaj koji je neodoljivo podsjećao na zlatno doba pop ere.

Ferry odiše istim šarmom i elegancijom s početaka karijere, a sitne nesavršenosti u njegovom glasu najpoznatijim hitovima čuvanima za veliku koncertnu završnicu – „More Than This“, „Avalon“, „Love Is the Drug“ – daju novu dimenziju profinjenosti. Poput dobrog vina, ovaj vječni džentlmen s godinama postaje sve bolji i bolji. Za raskošan glazbeni aranžmani izvedbe uživo zaslužan je bend vrhunskih glazbenika koji Ferryja prate na turneji. Među njima posebno se istakla Jorja Chalmers, saksofonistica čije solo dionice prizivaju osamdesete, te Chris Spedding sa svojim gitarističkim umijećem te Marina Moore na violi, koje je Ferry nekoliko puta kroz koncert predstavio imenom.

Iz svih krajeva Hrvatske, a i šire, obožavatelji svih generacija – od onih vjernih pratitelja iz vremena Roxy Musica, do ljubitelja raskošnog zvuka njegovih solo pjesama – pratili su svojim glasom svaki Ferryjev hit i pljeskom pozdravljali sljedeći. Za sam kraj Ferry je ostavio „Virginia Plain“, nezaobilaznu „Let's Stick Together“ i obradu pjesme Johna Lennna „Jealous Guy“, kojom je publiku pozdravio, a ona mu je uzvratila dugotrajnim pljeskom i pokazala da joj njegove glazbe nikad dosta.

Legendarni je pjevač na jedinstvenoj pozornici opravdao status glazbene ikone, Tvrđava sv. Mihovila potvrdila se kao vrhunski koncertni prostor, a publika je svojim reakcijama pokazala da je ovaj koncert vrijedilo čekati i da se dugo, dugo neće zaboraviti.