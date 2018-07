Gdje se to kupa Marijana Batinić? 'Maldivi kraj Splita', napisala je i ostavila ekipu u čuđenju, otkrila je i neke neugodne momente s ljetovanja

Ma kakvi Maldivi, mogla je komotno napisati Marijana Batinić, jer fotografija koju je objavila nadilazi ljepote najpoznatijih svjetskih lokacija. Plaža na kojoj se kupa, iako nije otkrila koja točno, ne može izgledati mnogo bolje.





Tirkizno more, valići i šljunak poslužili su kao kulisa za Instagram fotku ovoj Splićanki, uz njen dodatak "Maldivi kraj Splita".



Uslijedila su, dakako, pitanja gdje se ta bajka nalazi, no voditeljica je samo otprilike locirala poziciju. "Na izlazu iz Splita, prema Omišu", odgovorila je zainteresiranima, iako domaćima to ne otkriva puno. Ako bismo krenuli prebrojavati svaku plažicu na putu između ova dva grada, potrajalo bi to neko vrijeme.



No iako Marijana uživa u ljetu kao i mnogi, a kupanje i sunčanje njene su glavne zanimacije, "desi" se tu i tamo poneka neugodna situacija. Tako je na "storyju" otkrila kako izgleda kad se nabodeš na - kaktus.



Koliko smo shvatili, Marijana je bila u poslu pokušavajući izvaditi bodlju kaktusa iz noge, dok joj je prijateljica pritiskala bolnu oteklinu uboda pčele. Cure su, dakako, preživjele, još se i našalile, ali i ukazale na neke neugodne momente koje donosi svako ljetovanje.



Važno je zadržati pozitivan stav.