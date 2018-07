'Posejdon i sirena': Ivana i Domagoj Vida dijele fotografije s ljetovanja, obožavatelji im smišljaju najluđe nadimke

Ljubavne veze nogometaša uvijek se seciraju do krajnjih granica, a kada je u pitanju izrazito atraktivna 'bolja polovica' svi imaju nešto za reći, svoje mišljenje za podijeliti.



Kod nas je pogotovo ona Domagoja i Ivane Vide pobudila zanimanje društva, no od početnih čuđenja i neugodnih dobacivanja, par je dospio do možda najobožavanije kombinacije na našim prostorima. Ne sjećamo se da smo na društvenim mrežama uočili više oduševljenja od onoga koje je zavladalo "triom Vida", reprezentativcem, suprugom mu, ali i sinčićem Davidom.



👦🏼🌊 A post shared by 🇭🇷Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida) on Jul 25, 2018 at 12:56am PDT



Kako to već ide, nakon prvenstva Vide su se uputile na ljetovanje, a nisu "cicije" što se tiče objava: posebno je ažurna Ivana koja trenutke sa svojim najdražim momcima voli zabilježavati i dijeliti s pratiteljima.



Njihovo je ljetovanje na Hvaru zato izazvalo hrpu komentara, a "najluđi" su nam nadimci koje ekipa smišlja za "celebrity" par. Najprije su ih prozvali "ljepoticom i zvijeri", da bi se kasnije ipak ispravili u nešto manje osjetljivu kombinaciju "Posejdon i sirena".

🧜🏻‍♂️🧜🏼‍♀️ A post shared by 🇭🇷Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida) on Jul 28, 2018 at 7:02am PDT



Koliko će se zadržati na otoku i planiraju li nastavak putovanja, ne znamo, ali ne sumnjamo isto tako da će Ivana sve to vrijedno upratiti na svome Instagramu.



A post shared by 🇭🇷Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida) on Jul 23, 2018 at 8:31am PDT

🌊 A post shared by 🇭🇷Ivana Vida, 2️⃣4️⃣ (@ivana_vida) on Jul 26, 2018 at 3:04am PDT