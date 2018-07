Nada Šurjak odlazi u mirovinu: Osjećam se kao kad sam počinjala, puna energije i mlada

Nakon više od četiri desetljeća, proteklih se dana za odlazak s Hrvatske radiotelevizije pripremalo jedno od njezinih najprepoznatljivijih lica – Nada Šurjak, koja je na tadašnju Radioteleviziju Zagreb stigla još 1977. godine, kao 24-godišnjakinja.

- Prve četiri godine provela je na radiju da bi potom prešla na male ekrane gdje je, u splitskom dopisništvu, radila kao novinarka, reporterka i urednica. Od 2005. godine suurednica je omiljene mozaične emisije “More”, a osim svojim radom pažnju javnosti privlačila je i iskrenošću. Svojevremeno je u medijima otvoreno govorila o svojoj bolesti štitnjače i tako, možda i ne naslućujući, pružila potporu onima sa sličnom situacijom. Prošle je nedjelje ova nagrađivana urednica i novinarka navršila 65 godina, što znači da je došlo vrijeme za novo životno razdoblje, ali sudeći prema njezinu vedrom duhu, mirovina neće biti vrijeme za – mirovanje.

Nadu smo uspjeli “uloviti” svega nekoliko sati prije polaska katamarana za Stari Grad na Hvaru, gdje godinama ljetuje sa suprugom, kćeri Mirtom i unučicom Chiarom, a ove se godine prvi put nakon ljetovanja neće vratiti u prostorije HRT-a. Iako ovakav profesionalan put nije bilo jednostavno sažeti u jedan razgovor, Šurjak nam je otkrila štošta o svojim počecima, izazovima s kojima se susretala, ali i planovima za dalje.

U splitskom dopisništvu HRT-a proveli ste četrdeset jednu godinu. Kakvi su osjećaji ovih dana u vama?

- Osjećam se kao onda kad sam počinjala – puna energije, mlada... To i jest problem, čovjek se osjeća kao da bi mogao još puno raditi, a ovi ti kažu sat je iscurio i treba poći u penziju. Možda je lakše onima koji nekako osjete da nemaju energije. Mislim da je ovaj osjećaj povezan i s tim što sam ja svoj posao zaista voljela i smatram da su sretni ljudi koji vole ono što rade. Instinktivno sam tražila načine kako bih neku priču prikazala što bolje i da gledatelji to osjete.



Nekidan su me moji s HRT-a snimali za završni intervju. Uvijek bude ona fraza “kad biste ponovno birali...”, ali ja bih stvarno, kad bih ponovno birala, izabrala isti put jer je život televizijskog novinara vrlo zanimljiv – radi slike moraš baš biti na terenu pa me put vodio diljem Europe i svijeta, tako da sam upoznala jako puno ljudi, vidjela jako puno gradova, naputovala se i to je lijepa strana priče.

Bilo je, pretpostavljam, i onih manje lijepih trenutaka?

- Bilo je, naravno, i teških – u ratu, kad si također morao biti na licu mjestu, i to često na terenu gdje nisi znao je li okupirano ili nije okupirano, je li sigurno ili nije sigurno; glava je mnogo puta bila u torbi. Recimo ja sam bila na terenu kad je palo Kijevo, snimala sam dan prije i točno se sjećam ljudi na lokaciji Lelasova glavica pokraj Vrlike, kojih sutradan više nije bilo. Stradali su, pobili su ih. Bila sam u situaciji kad smo išli u Knin, a na cesti su nas zaustavili, odveli u šumu, oduzeli kasetu i s automatom doslovno uperenim u prsa i rukama u zraku trebali smo predati to što imamo. Tako da je bilo svega...



Možda je i najteže u tom dijelu posla to što sam ja devedesetih godina prošloga stoljeća bila glavna urednica splitskog televizijskog studija, upravo kad je počinjao rat i kad je bilo najviše pomutnje. Nismo znali kako izvještavati, dokle možemo stići, kakva je zapravo situacija... To je bilo vrlo teško vrijeme za mene kao ženu, kao emotivnu ženu. Doživljavala sam to sa srcem, bilo mi je teško ljude slati na teren jer sam znala da mogu poginuti, a posao je to tražio. Mislim da je to bio baš najveći izazov mog posla i tada ga nisam baš voljela. Dok su uzbune svirale, ja sam curicu koja je imala pet-šest godina morala ostavljati s bakom, ne znajući hoću li se vratiti..

Ipak, kako ste kazali, svoj posao i dalje volite. Što će vam najviše nedostajati?

- To je posao koji pruža mogućnost da ljudima preneseš to što vidiš, što osjećaš, i mislim da će mi najteže biti odijeliti se od tog osjećaja kad uočim nešto lijepo i u glavi vidim kako bih to snimila, izmontirala i prenijela gledateljima. Znam da takve stvari ljude oplemenjuju, i kome ću ih sad prenijeti... Zato mi je jako žao što ne postoji mogućnost da kadrovi koji dobro poznaju medij nastave raditi kao suradnici s ponekom reportažom.



S druge strane, svjesna sam toga da se čovjek ne smije poistovjetiti sa svojom profesijom i drago mi je da, dok sam još u snazi i uma i tijela, mogu vidjeti i jednu drugu stranu – kako je to ne biti novinarka Nada Šurjak nego “običan čovjek”. Počeci na radiju Iako vas većina poznaje kao televizijsko lice, vaši počeci zapravo su bili na radiju.

Možete li se osvrnuti na to razdoblje?

- Te četiri godine na radiju naučile su me puno toga – komunikaciji s ljudima, jer primijetila sam da mladi novinari, pogotovo televizijski, od svoje vlastite treme često ne slušaju što im sugovornik govori nego pripreme pitanja i kad čovjek u razgovoru započne nešto zanimljivo oni to “ubiju” nečim što vidiš da je davno pripremljeno. Radio me je naučio pratiti, slušati što čovjek govori, a kad slušaš možeš izvući iz njega ono nabolje. Bila sam te sreće što sam imala krasne učitelje, mentore.



Najdraži mi je bio Frane Jurić koji je u to vrijeme uređivao Radio Jadran, i tada je krenula prva kontakt emisija hrvatskog radija, uključivali su se Zagreb, Split, Osijek, Dubrovnik. To je bila takva inovacija, a mi smo se međusobno natjecali. Kad bi nas pitali kolika je temperatura u Splitu, Frane bi uvijek rekao: “Dodaj koji stupanj, neka pate”, hahaha... Drugi mentor mi je bio Ivo Boko, prekrasan novinar, feljtonist, čovjek koji je puno znao o novinarstvu. Onda pokojni Tonći Petrasov Marović, koji bi mi rekao: “Mala, opet sam te čuo, rekla si ‘preko deset tisuća ljudi’. Preko plota je, a ovo je više od...”. Uvijek bi upozoravao kako treba govoriti. Da pitate Edu Pezzija, rekao bi da me je on doveo u emisiju jer je bio u komisiji. Od 2005. godine urednica ste splitskog izdanja “Mora”, jedne od naših najdugovječnijih emisija.

Što mislite, čime ovaj format uvijek iznova privlači gledatelje?

- To je emisija neopterećena politikom, koja traži lijepe priče, susrete s ljudima, a meni je uvijek bilo najdraže razgovarati s tim “malim, običnim” ljudima. Oni imaju svoju zdravu logiku, vrlo životnu, i jednostavnim riječima kažu takve mudrosti. Bio je gušt s njima se družiti, otići na neki ribarski brod ili s nekim ćakulat dok lovi. Ljudi vole gledati svoje susjede, one slične njima te čuti njihova razmišljanja, životne probleme i radosti, a emisije poput “Mora” omogućuju upravo to. Drugi razlog je to što je “More” beskrajno lijepa priča, lijepi kadar – zimi kad je divlje, ljeti kad se ljudi kupaju i guštaju... Meni su se ljudi iz unutrašnjosti znali javljati i govoriti da kroz našu emisiju liječe nostalgiju za morem.

Budući da ste paralelno s uredničkim poslom radili i na dokumentarcima, imate li u planu neki novi projekt na tom polju?

– Jako bih rado nastavila s time, dosad sam radila što su drugi htjeli i što sam morala, ali sada bih radila ono što ja volim. To su upravo ti dokumentarci, međutim opet ostaje pitanje gdje ih objaviti. Bila sam kod Edite Majić u Španjolskoj četiri puta i napravila tri dokumentarna filma o njoj, ali isto sam tako bila u Indiji. To je bio moj prvi putopisni serijal, “Put k Swamiju”. Proputovali smo Indiju i mjesec dana tamo stanovali, razgovarala sam sa Sai Babom koji me se jako dojmio i koji mi je zapravo cijeli život inspiracija.



Imam nekih ponuda, jedna međunarodna komisija za poticanje međureligijske suradnje htjela je da predložim projekt kojim bih kroz nekoliko predstavnika različitih duhovnih tradicija govorila o jednoti toga jer svi ti putovi zapravo idu prema istom cilju. Ono što je mene najviše motiviralo i guralo naprijed je želja za pronalaskom onoga što je jednako tim naoko različitim tradicijama. Ja ne vjerujem da je izvor tako uzak da je samo jedna tradicija ispravna. Vesna Krmpotić, koja je moj književni idol, kaže da je Bog prevelik da bi se odazivao samo na jedno ime. Kad ljudi to shvate onda neće više biti ratova niti potrebe za tolerancijom jer će znati da su dio jednoga. To je ono na čemu bih ja htjela raditi.

O Vesni Krmpotić napravili ste i film “Božja olovka”.

– Da, zadnje što sam radila je bio taj film. Ona je najplodnija hrvatska spisateljica, jako duboka duša puna razumijevanja. Tijekom svog boravka u Indiji s njom sam puno razgovarala, snimala sam je i tamo i u Hrvatskoj. Prije dvije godine sam završila taj dokumentarac. Razgovarati s njom bilo je nevjerojatno. Ona je, nažalost, počela zaboravljati tako da smo uhvatili te zadnje iskrice njezine budnosti, prisutnosti.



Iako se gubila kad smo privatno razgovarale, u trenutku kad bih upalila kameru bila je tako lucidna, sjećala se svega i mislim da će taj razgovor ostati baš kao dokument o njoj. Film je emitiran samo jednom, na Četvrtom programu HRT-a, i toplo se nadam da će se netko od urednika sjetiti toga, ne samo u danom trenutku prigod no ga objaviti nego i inače, jer ona ima što za kazati i puna je mudrosti.

Je li vam na popisu ostao neki projekt koji niste uspjeli realizirati tijekom rada na HRT-u?

– Od trenutka kad sam prvi put na Dnevniku HRT-a vidjela da je Edita Majić otišla u samostan nešto je tako zaigralo u meni. Rekla sam: “Moram vidjeti gdje ona to ide!” I znala sam da ću ja o tome snimati i pisati. Pratila sam sve njezine faze – prvi dio vječnog zavjeta pa zadnji, onda dolazak tri sestre Mladineo iz Splita. Sada je Edita otišla u pustinjake i to je tako rijetko.



Oni znaju ići u skupinama, ali ne znam postoji li uopće u svijetu još jedan primjer žene redovnice koja je otišla sama. To je tako fascinantno. Mislila sam ostati do kraja godine pa to realizirati, ali nemaš se kome obratiti. Daj Bože da u budućnosti uspijem. Imam nećaka koji radi na Laudato televiziji, i njega to također strašno kopka pa se nadam d a ć emo nas dvoje nekako put Španjolske, pa dalje korak po korak.

Recite nam, je li lakše otići u mirovinu kada znate da na Televiziji i dalje ostaje vaša kći Mirta? Dajete li joj ponekad kakve savjete, kritike?

– Ona dođe jadna umorna, shrvana, ljuta od nečeg što su joj napravili, recimo nema tehničara pa ona mora voziti auto, i onda me malo prođe želja za tim redakcijskim novinarstvom, ali naravno da kroz nju doživljavam neki produžetak, razgovaramo o tome kako bi nešto mogla obraditi. Doduše, ona je četverostruki strijelac, ima svoje zamisli i ideje i ne da mi da nešto kažem. Ona će napraviti baš obrnuto od toga, uvijek je tako bilo, pa se ja moram služiti lukavstvima kako bih je dovela tamo gdje želim. Naravno, radi Mirte ću dolaziti i na Televiziju, tako da ću vidjeti ljude, neću imati osjećaj da sam zatvorila vrata i da više nikad neću ući u tu redakciju. Kolege nam kroz šalu govore – još imate i unuku Chiaru dovesti. Neće valjda i unuka?!

Pokazuje li možda i Chiara interes za novinarstvo?

– Kad je bio doček nogometaša u Splitu, fotografirali su je s mikrofonima HRT-a i Nove TV i ja sam to odmah poslala njezinom tati u Izrael, koji je također tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva radio kao komentator u studiju. Napisala sam: “Mala ti već izvještava za dvije televizije”, a on je rekao: “Nemojte se zezat’, neće valjda”. Chiara je, kao i mama, zaljubljena u Hajduka i televiziju, a voli i glumu. Na Hvaru, u Starom Gradu gdje imamo obiteljsku kuću i po tradiciji ljetujemo, Chiara ide u malu glumačku školu Kikija Ugrine. Obožava to, rade i predstave koje ona onda jedva čeka. Za kraj, moram vas pitati ono što vjerojatno zanima mnogobrojne naše čitatelje.

Kako zadržavate vitalnost i mladolik izgled? Otkrijte nam, u čemu je vaša tajna?

– Godinama sam bila na makrobiotičkoj prehrani, sad ne konzumiram meso ali jedem sve drugo, i kombiniram to slobodnije. Jedem sve iz mora, povrće... Tako se hranimo Mirta i ja, a nono i Chiara vole meso, pa je kod mene vrlo teško spremiti ručak jer uvijek moram napraviti dva. U Indiji sam se susrela s njihovim načinom života i vidjela sam da su ljudi siromašni, žive u neimaštini a tako su mirni, nasmijani i sretni da me to fasciniralo. Tamo smo meditirali, radila se joga i pomalo sam ušla u takav način života. Ne mogu reći da sam sasvim redovita jer da jesam vjerojatno bih već bila prosvijetljena, ali meditiram kad god mogu, a odlazim i na satove joge.