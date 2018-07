'Ukrala si show!': na dočeku Zlatka Dalića u Livnu mostarska glumica se podružila s obožavateljima, sve su 'uhvatile' i kamere

I Livno je sinoć dočekalo taj trenutak, pa se u rodnome gradu konačno ukazao izbornik srebrnih hrvatskih reprezentativaca, Zlatko Dalić.



A kako su se svi sjatili da bi propisno dočekali možda najomiljenijeg izbornika otkad je naše reprezentacije, u prvim redovima je u nekom trenutku došlo i do - zasićenja. Čekanje satima, na ogradi, samo kako bi se bilo što bliže "žiži" nije uvijek lako, znamo da su i na polumilijunskom dočeku u Zagrebu neki (gotovo) padali s nogu.



No kamere su "uhavtile" trenutak kada je onima malo mlađima pružila utjehu i prikratila vrijeme do dolaska izbornika lijepa mostarska glumica Ornela Vištica. Njeno druženje s obožavateljicama i "udaranje" selfija do te je mjere oduševilo fanove da su mnogi zaključili kako je "ukrala show" na dočeku.





No to valjda nije bio cilj, pa je raznježena Ornela kada su se dojmovi slegli poslala poruku svima koji su tu bili s njom, u prvim "borbenim" redovima.



"Djevojčice drage, iz raznih zemalja, hvala vam za svu radost zadnjih par godina, hvala za pisma i zagrljaje! Budite uvijek nasmijane", poručila je svojim mladim obožavateljicama.