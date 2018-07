'Već vidim da će ljubomorne duše napadati...': Žanamari s plaže u Tučepima poslala provokativnu fotografiju, no sprema nešto još žešće

Sutra u 19h na CMC-ju i mom YouTube kanalu PREMIJERA spota #ROMANTIKA @zanamari feat. @joshuamacks 🔥 Maky mi je snimio takve scene da se bojim izbaciti ovaj spot sutra! 😂😂 Ajme, ajme... Već vidim da će ljubomorne duše izaći iz podzemlja i napadati, a vi moji dragi followeri i prijatelji, vi ćete biti PRE zadovoljni! U to sam 100% sigurna! ♥️ *Photo by @pepii7 🎀 #iphoneshot #newvideo #newmusic #artist #summerhits #popmusic #clubmusic #beach #selfie #belfie #behindthescenes #beachbody Special thanx’s: @dancecrewunited @lovepodgora @soho.salon @city.center.one

A post shared by Žanamari Perčić (@zanamari) on Jul 25, 2018 at 4:29am PDT