Nesređen život okončan tragedijom: predozirala se kći jednog od najpoznatijih ex-yu glazbenika, i oca je optuživala da ju je fizički zlostavljao

Maja Avdibegović (35), kći proslavljenog "ex yu" glazbenika, Milića Vukašinovića, u 80-ima poznatog i po nadimku "doktor za rokenrol" noćas je u Sarajevu predoziranjem počinila samoubojstvo, objavio je Dnevni avaz.



Kako javlja sarajevski portal, nesretnu Maju je pronašla prijateljica koja je odmah zvala Hitnu pomoć, ali joj nažalost nije bilo spasa.



Prema rezultatima istrage utvrđeno je da je uzrok smrti najvjerovatnije predoziranje narkoticima ili lijekovima. Inače, Maja je u lipnju pokušala samoubojstvo, kada je žiletom prerezala vene, što nije bio prvi pokušaj suicida, o čemu je i sama za regionalne medije govorila u lipnju.

Tada je spašena reakcijom ekipe Hitne pomoći, a nakon nemilog događaja bila je hospitalizirana u Psihijatrijskoj klinici, piše Dnevni avaz.



Nekadašnji bubnjar "Bijelog dugmeta" i frontmen "Vatrenog poljupca" i kći očito nisu bili u dobrim odnosima. Milić Vukašinović kćerku je dobio u braku s prvom suprugom Verom.







"Prvi put sam se pokušala ubiti kada me je otac ostavio zbog bivše partnerice Planinke Raković. To je bilo u godinama droge, kad sam bila dijete. Nikada nisam pokušala izvršiti samoubojstvo zbog narkomanske krize, kako on tvrdi po medijima. Tako pere svoju savjest. Kao dijete sam ga iznosila iz kafana ispovraćanog, a on me je tako pijan bacao na pod. Svašta sam preživjela s njim..." - ispričala je tada Maja Avdibegović za ''Kurir'', a prenio je "Avaz".