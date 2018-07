'Lipe su ti pomidore!': Lile Bačić otkrila čime se gosti u intimi svog doma i pratitelje oborila s nogu

Naravno da je jedan od glavnih preduvjeta uspješnog kuhanja, a i jedenja, dabome da se prethodno spusti naramenica grudnjaka i majice. Niste to znali? Sudeći po manevru rasne splitske pjevačice Lidije Bačić, baš je u tome štos.



"Onda malo pome, dabome!" - pojasnila je pjevačica u statusu na Instagramu, uz objavljenu fotografiju iz svoje kužine, u kojoj se gosti ljetnim hit povrćem.



"Kuhanje me opušta" i "Volim jesti" još je dodala Lile, a njezine je pratitelje ta činjenica baš nekako oborila s nogu.



"Što se tebi točno ovdje sviđa?" - upitao je pratitelj drugoga.



"Rajčica, prijatelju moj, vidi se da je domaća..." - ustvrdio je ovaj.



"A bome, lipe su ti pomidore..." - složio se i sljedeći.



"Zaljubio sam se, Lile" - priznao joj je jedan ko gromom pokošen.



A takvih je bilo puno. Pa su svoju miljenicu i upozoravali:



"Pazi prste!...".



Je li samo radila salatu ili je nešto i skuhala, Lile nije pojasnila, ali da će vrlo skoro skuhati novu atraktivnu objavu za svoje fanove, to ne treba ni najaviti...