'Rijetke su prigode kad ja stignem do plaže...': splitska voditeljica kupa se samo zorom na Firulama, zbog fotografija koje dijeli poželjet ćete i vi na ranojutarnju bućkalicu

Splićanka Valentina Miletić od pustih obaveza koje ima na "Ultra" radiju i ne stigne kao ostatak "svita" na more baš kad poželi. Lijepa voditeljica zato iskoristi često one sate u kojima mnogi ni ne pomišljaju ustati iz kreveta, a kamoli natrpati torbu za plažu i uputiti se na "bućkanje".



No zbog fotografija koje zanosna plavuša dijeli, mnogi će joj poželjeti praviti društvo, pa i ranom zorom. Valentina je objavila fotografiju sa splitskih Firula, a kako to izgleda u 5 ujutro dok još "nema pasa", a more je mirno da mirnije ne može, pogledajte sami...





Podijelila je još jednu plažnu fotku, a požalila se uz nju ponovno da su ti trenuci prava rijetkost u njenome rasporedu.



"Rijetke su prigode kad ja stignem do plaže.., paaaa treba to i zabilježit!", napisala je Miletić uz fotografiju na kojoj je u prvome planu njeno poprsje u zanimljivom bikiniju.



"Top si, ljube!", poručile su joj njene pratiteljice na Instagramu.