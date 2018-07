Što ju je moglo motivirati na ovakav potez? Severina izbrisala sve bliske osobe s Instagrama, sada 'prati' samo jednu

Sretan rođendan mojoj predivnoj @matijavuica. Želim ti sreću, radost, zdravlje, veselje i da i dalje naša tijela krasiš ovakvim predivnim haljinama. Hvala što ovaj svijet svojim kreacijama činis ljepšim mjestom. Volimo te, tvoja Seve, Igor i Aleksandar ️ #dress by #matijavuica #music #concert #budva #tophillbudva #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina

