Ludnica na plesnom podiju: pogledajte kako su Čarli, Franka i ostali uzvanici zaplesali na dance himnu 90-ih!

Nakon što su u subotu poslijepodne u crkvi u Balama izmijenili bračne zavjete i jedno drugome se pred Bogom zakleli na vječnu ljubav, Franka Batelić i Vedran Ćorluka zaputili su se u luksuznu vilu Meneghetti, u kojoj se odvijalo svadbeno slavlje o kojemu će se još dugo pričati.



Brojni ugledni uzvanici uživali su u gurmanskim delicijima i glazbi Tonyja Cetinskog, no ludilo na plesnom podiju nastalo je kada su s razglasa krenuli dance hitovi '90-ih.



Pogledajte prekrasne fotografije vjenčanja koje su Vedran i Franka objavili na svome Instagramu: 'Najljepši ste par na svijetu'



Kako to izgleda kada se najljepši par Hrvatske i njihovi slavni prijatelji krenu razbacivati na 'Tek je 12 sati' grupe E.T., provjerite u videu koji je objavio Vedran Ćorluka.



Gazienterspor😂 A post shared by Vedran Ćorluka (@corlukav05_14) on Jul 21, 2018 at 6:23pm PDT