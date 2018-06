'Obitelj Letica upravo dobila poziv od Prime, kuhinja stiže!': zahtjevi gledatelja urodili plodom, splitska legenda Vjeko objavio sretnu vijest, a evo što je rekao o Mateji i Špičeku

"Obitelj Letica upravo dobila poziv od Prime i kuhinja stiže!! Finalni proizvod ćemo objavit. Hvala ljudi, hvala Prima" - objavio je Vjekoslav Letica na svojoj Facebook stranici sretnu vijest, čime su se trudi njegovih poklonika koji su na FB profilu kulinarskog showa "Tri, dva, jedan, kuhaj!" upravo to tražili, kao po filmskom scenariju, zaista isplatili!

Vjeko je s majkom Davorkom kao natjecatelj RTL-ove kulinarske emisije osvojio nepodijeljene simpatije diljem zemlje, a nakon što je, upravo u razgovoru za "Slobodnu Dalmaciju", ustvrdio da se "s materon prijavija na show kako bi osvojia novu kužinu koja im triba", njegovi fanovi krenuli su agitirati na sve načine da se projekt realizira.







"Čudoooooo Vjekoooo!!! Bravo PRIMA namještaj" - upravo je na objavu reagirala zadarska natjecateljica showa Loreta Bačić, koja se, kao i njezina prijateljica Ivana, jako zbližila s popularnim Splićaninom.



Koliko je Vjeko zavolio Zadranke svjedoči i njegov post kojeg je prošlog tjedna objavio na "fejsu", a u kojem je ustvrdio kako je najtužniji četvrtak bio kad su "Lory i Ivana otišle iz showa".



"Žene, Majke, Kraljice i vrhunske prijateljice. Da san samo njih upozna u emisiji, puno sam bogatiji čovik" - napisao je Vjeko.



Kužina koja stiže u dom Letičinih zacijelo će razveseliti još jednog natjecatelja, Branka Galenića Žutog, koji je Vjeki i majci obećao napraviti kuhinju po mjeri, kako je objasnio, "čim mu sezona malo utihne".







I o Žutom i njegovom kompanjonu Čali, Vjeko inače ima samo najbolje riječi:



"Kapa do poda za sve, od ponašanja do ljudskosti. Čast mi je šta san Vas upozna" - napisao je Vjeko.



Njegovu retrospekciju sudjelovanja u showu koji mu je nedvojbeno promijenio život, prenosimo u cijelosti. Osobito dojmljiv je momemnt kako je i nju zaključio svojim "sveživotnim" stavom: Hajduk živi vječno.



"Evo da se i ja osvrnem na naše sudjelovanje u showu. Pa da krenem kronološki od ulaska u top 10 s Josipom i MIroslavom. Svaki početak je težak, pa je tako bia i ovaj, ali ušli u top 10 i krenulo je.



Prve su nas napustile Jolanka i Anamarija Pahert. Da nisu bile u grču vjerovatno bi nam više pokazale. Onda stiže kuhoboj u kojem dva plemenita i karakterno jaka čovika stavljaju svoju leđa umisto Matere i mene i ulaze u kuhoboj. Nažalost, kolač ne ispada kako triba i odlaze nam Čale i Žuti, ljudi kapa do poda za sve, od ponašanja do ljudskosti, čast mi je šta san Vas upozna.



Ide onaj nesretni tjedan s Martinom i Antom kojeg ne komentiram. Naš drugi kuhoboj ovaj put s Ivanom i Robijem. A o njima mogu reć da smo se družili od početka svakodnevno. Bikeri ljudine i po velikog srca i nepokvarene duše. S kim sad na rakiju?



Miroslav i Josip prvi kuhoboj njihov i ispadaju. Zagorci super momci, virujte da su iza kamera po meni puno, puno bolji nego ispred njih.







Najtužniji četvrtak na trgu: Lory i Ivana odlaze. Žene, Majke, Kraljice i vrhunske prijateljice. Da san samo njih upozna u emisiji, puno bogatiji čovik.



Finalni tjedan samo ću reć:HVALA MATERI!!



Žiri: Matea predivno žensko biće.MATE=BOG. Špiček bolji iza kamera ha ha. Pažanin čovik s mora. Doris velika legenda i jako fina Dama..." - napisao je Vjeko, ne zaboravljajući poslati poruku produkciji showa:



"Ako triba tko za žiri, javite se, bar jednu emisiju!".