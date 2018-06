Nikad nije bila ovako zavodljiva: zvijezda 90-ih obilježila povratak na scenu promjenom imidža, obožavatelji oduševljeni 

Renata Končić Minea posljednjom je objavom obradovala mnoge svoje obožavatelje na društvenim mrežama. Vraća se na scenu i to u velikom stilu, a popratila je to i kompletnom promjenom imidža.



Pjevačica koja je devedesetih žarila i palila svojim zaraznim hitovima priredila je tako iznenađenje svima onima koji su mislili da je glazbenu karijeru zauvijek zamijenila onom voditeljskom. "Dugo sam čekala ovu pjesmu", priznala je i sama, a i njeni fanovi također.



Ne bi to bilo to da povratak nije garniran novim 'lookom': oduvijek kratkokosa Minea osvanula je tako s bujnim ekstenzijama, a kosa do struka odlično joj pristaje. Osim pojačanja na tome području, i cjelokupan je imidž nekako ekstra vamp, dosta netipično za plavokosu slatkicu koja nam nikada nije djelovala ovako zavodljivo.





U crnoj haljini do poda i s novom frizurom djeluje gotovo neprepoznatljivo, no to nije zasmetalo njenim najvjernijim fanovima koji su toliko dugo čekali na novu pjesmu. "Čovjek s dva lica" naslov je mogućeg budućeg hita koji je Minea objavila u suradnji s Milanom Vlaović.



"Znam da je danas već uobičajeno osmisliti nekakve provokacije uz novi singl, ali niti je 'Čovjek s dva lica' takva pjesma niti sam ja takva. Moje su emocije uvijek iskrene i jednostavno odbijam kalkulirati. Čak i kad se zbog toga svađam sama sa sobom", ispričala je pjevačica za Dnevnik.hr.



Društvo u spotu pravi joj plesač Fabris Radin, a "par" se odlično snašao na snimanju, zezali se i zabavljali, kako je Minea "prijavila" za isti portal. Bez provokacija, naravno.