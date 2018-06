'Spremio nam je najbolji rižot s ježincima, morale smo ga izvući iz kužine!': Beograđanke oduševljene hedonističkom epizodom s Pažaninom, sad ga čekaju na splitskoj Rivi

"Gledamo se ona i ja. Još jako malo." - napisao je Ivan Pažanin u svom statusu na Instagramu. Je li pritom mislio na novu kužinu kojom će vrlo skoro zakormilariti, onu splitskog restorana "Štorija by Biberon", to pouzdano ne znamo, ali lako bi moglo biti.



Sve recentne objave popularnog člana žirija netom završenog RTL-ovog kulinarskog showa, naime, ukazuju na to da se puno vremena i energije ulaže u novi projekt, u kojeg su uključeni i mladi i inovativni kuhari Nikolina i Otto.



"To maco!" - javio mu se i kolega Mate Janković.



A posebno nadahnuta bila je Beograđanka, koja je Pažaninovim pratiteljima ispričala hedonističku epizodu od prošlog ljeta.



"Eto vam čim pre one Beograđanke s prijateljima što ste im rižot s ježincima najbolji na svetu spremili u Trogiru prošle godine! Pa Vam je zahvalila tako što Vas je izgrlila i najupornije Vas izvukla iz kužine!" - otkrila je, između ostalog, obožavateljica iz susjedstva.



Kao Dalmatinac "od glave do pete", omiljeni kuhar pokazao je kako zna i da između svih obaveza treba znati i predahnuti.



"Nedilja sa mojim ljudima. Neprocjenjivo" - napisao je tako uz zadnju objavu.

