Nije mogao dočekati: prvi muž Meghan Markle brže bolje obznanio svoje vjenčanje, na Instagramu napisao kako je najsretniji čovjek na svijetu...

Durante la ceremonia, nunca soltaron sus manos. Ambos dejaron fluir sus emociones: el lloro ella no podía parar de sonreír. El sermón hizo reír y el protocolo se rompió con la interpretación de Stad By Me. 💕 . Estadounidence de nacimiento, tres años mayor que el príncipe Harry, descendiente afroamericana. Meghan se graduó en teatro y relaciones internacionales en Norrthwestern. . Defensora de los derechos humanos, trabajó en la embajada de Argentina, también fue profesora yoga, blogger, amante de la nutrición y la filantropía, . La ahora duquesa de Sussex, conquistó al príncipe en menos de un año y llego a marcar la historia de la familia real británica.

