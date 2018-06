Splićanke rasturile u kužinavanju i osvojile 100 tisuća kuna, gledatelji navijaju da se Vjeki i majci Davorki pokloni nova kuhinja, nisu ih zaboravili

Splićanke Andrea i Barbara slavodobitnice su ovogodišnje, turbogledane sezone showa "Tri, dva, jedan kuhaj!", koji je večeras imao uzbudljivo i turbulentno finale.



Do nagrade od 100 tisuća kuna i Primine kuhinje vrijedne 30 tisuća kuna, splitske arhitektice sa zagrebačkim uredom nisu došle jednostavno, iskusne Prigorke Ružica i Barica bile su im vrlo ozbiljna konkurencija do samog kraja. I gledatelji su, sudeći po komentarima prije početka finala i ispisivanim na Facebook stranici, puno više vjerovali u pobjedu gospođa.



"Jedva čekam, Ružica i Barice večeres rasturite! Drage su mi Andrea i Barbara, ali ove su mi draže!" - pisalo je u jednom od njih.





"I meni su Zeličanke draže, pa se nadam njihovoj pobjedi!", "Drage su mi jedne i druge, ali Zelinčanke ipak malo draže!" - složili su se i drugi.



Splićankama nikako na ruku nije išla ni dlaka, koju je u njihovom tanjuru pronašao Tomislav Špiček, no Andrea i Barbara uspjele su, sve boljim jelima iz niza u niz, "prevaliti" i tu vrlo ozbiljnu grešku.





No ono što im je išlo na ruku bila je slučajna pogreška konkurencije. Naime, Ružica i Barica zamijenile su redoslijed sljedova pa su prije juhe servirale toplo predjelo, što im žiri nije oprostio.



"Ružica i Barica imale su istu priliku kao i Andrea i Barbara, ali kada smo sve izvagali i posložili, mislim da su se zeznule jer nisu poslužile barem dva slijeda domaćeg, pravog jela!" - rezimirao je Špiček nakon proglašenja. Žiri je, kako se ispostavilo, donio jednoglasnu odluku, jer su Splićanke naprosto kroz cijeli show najviše napredovale.







"Ružica i Barica pokazale su svoje kulinarsko znanje od samog početka. Držale su se kontinuiteta, držale su svoju kvalitetu od početka i samo su je nadograđivale. Bile su jako mudre. One su jedne vrijedne dame koje znaju kuhati, ne boje se eksperimentirati, znaju što žele i zasluženo su došle do finala.



Međutim, Andrea i Barbara došle su u show s minimalnim znanjem, rekao bih da s takvim znanjem nisu ni zaslužile ići toliko daleko. Igrom slučaja išle su naprijed, i to je bilo tako divno gledati kako rastu i uče, kako su te dame zainteresirane. Njih dvije goni želja i volja, u polufinalu su pokazale svu svoju moć i zasluženo su došle do finala!



Djevojke su opravdale ono što smo očekivali od njih. Od jednog dobrog, amaterskog para došle su do ozbiljnog statusa kuhara. To je jedna fantastična priča. Cure su zasluženo pobijedile!“ - nije krio zadovoljstvo njihov sugrađanin Ivan Pažanin.







"Polako su se, na zadnja vrata takoreći, uvukle u finalni ciklus. Stvarno su, svakim tjednom, bile sve bolje i bolje. Imamo priliku gledati kako nešto raste pred našim očima, preko naših zadataka i komentara. A, moram priznati, to je poprilično dobar osjećaj" - iskazao je svoje divljenje i Mate Janković.



Andrea i Barbara bile su oduševljenje i golemom podrškom koju su imale od sudionika natjecanja, koji su prije njih ispadali iz showa.



"Drago nam je da su vjerovali u nas, jer mi nismo bili favoriti za pobjednika. To nam puno znači!" - priznale su samozatajne Splićanke, koje su u RTL-ovom showu zapravo postigle čudo.







No gledatelji nisu ni nakon finala zaboravili svoje najveće miljenike, splitskog sina i majku, Vjekoslava i Davorku Leticu. Još pod dojmom Vjekinog otkrića da je sebe i mamu prijavio u show "jer im triba nova kužina", zavapili su na FB stranicama showa "Tri, dva, jedan" da im se nova kuhinja i osigura.







"Alo Prima namještaj, odite kod Vjeke i Davorke, izmjerite zidove i postavite novu kuhinju, vas ne košta ništa (stavite to u trošak) i uveselite te divne ljude kako su oni nas uveseljavali, mislim da će se 95 posto ljudi ovdje složiti sa ovim!" - predložio je gledatelj.