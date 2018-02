'Snimaj me do sisa!': ne znate što se ustvari kuha kad se kamere ugase? Janković masira Mateju, a Pažanina ludo brine vidi li mu se drob

Vjerne pratiteljice showa "321 kuhaj!" s velikom su radošću dočekale vijest da se Ivan Pažanin vraća za sudački stol popularnog showa. Čim je nogom kročio u studio pomno su analizirale sve, koliko se promijenio od pretprošle sezone čija se velika zvijezda bio, izgleda li još uvijek tako dobro...

Osobno sam svjedočila ženskim komentiranjima uz kavu, gdje su njegove splitske pratiteljice primijetile da se "Pažanin udebljao u drobu".

"Je, je dobija je drob, točno se vidi, pogotovo kad sidi..." - iznijela je prva rezultate svog "okulističkog pregleda".

"Je, i meni se čini. Znači, popustija je s treningom, slušaj nije lako održati disciplinu na najjače, a profesija ti je hedonistička...".

Sudeći po situacijama koje su kamere RTL-a snimile, što u backstageu showa, što u onim dijelovima najava koje se kasnije u montaži "izrežu", popularni splitski chef uistinu je uhvatio viška na svima omraženom mjestu. I to ga jako muči.

Tako su prenijeli moment u kojem se Pažanin sprema snimiti komentar, a onda priupita kamermana: "Jel' dobro izgledan?".

Pa doda zabrinuto: "Stomak nije ispa? Ne vidiš? Samo reži brate dokle ti izgledan dobro!"

To nije bilo dovoljno, pa je Splićanin zavapio: "Do podočnjaka riži! Do sisa!"

U istoj najavi koju je zavrtio RTL saznali smo i da Mate Janković u stankama snimanja kolegicu Mateju spašava masažom, ali i marljivo odgovara na ne baš najugodnije komentare gledateljica.

Uz fotografiju iz montaže emisije, koju je Pažanin objavio na svom Instagram profilu, jedna je gledateljica, naime, imala potrebu poručiti Jankoviću da se "opusti" i da je "prepun sebe".

Kontrola leta A post shared by Ivan Pazanin (@pazanin.ivan) on Feb 8, 2018 at 8:07am PST

Mate je gospođi replicirao bez svađanja i vrijeđanja, čak joj je i priznao da je u ustima imao zalogaj kad se "okinulo fotografiju", te da je odavno naučio da se ne može i ne mora svima sviđati.

Doris Pinčić je, pak, objavama na svom Instagramu otkrila kako se u studio Jadran filma fino papa i kako svi, pa i ona, daju obol općem hranidbenom zadovoljstvu...

Pa ti nemoj "dobit drob"...