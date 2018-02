Mlada HDZ-ovka postala predsjednica kuće, sebe prozvala 'Kolindom', pa sve šokirala neznanjem: Brate, šta je to Jakov? Neki sluga?

Big Brother kućom zavladala je mlada HDZ-ovka iz Bjelovara, Ana. Dobila je sve ovlasti predsjednice, pa kućom prešetava držeći govore, a njeni ju sustanari prate oduševljenim pljeskom. Mora joj se priznati, Kolindu je odlično 'skinula', a njen prepoznatljivi 'Dragi moji Hrvati i Hrvatice' sasvim je usavršila.



Sama je sebe u ispovjedaonici nakon toga ponosno prozvala 'Kolindom kuće', na što ju je Big Brother upitao tko bi onda bio njen Jakov. Ovakav odgovor sigurno nije očekivao.



"Jakov? Jakov? Brate, šta je to Jakov? Sluga?" pitala je u čudu Ana. Nakon nekoliko trenutaka, koji su mu očito trebali da se sabere, Big Brother joj je kratko odgovorio: Kolindin muž.



Ana je, naravno, nakon toga prasnula u smijeh, no nije ju to mnogo izbacilo iz takta. "Tako se zove?", bila je iskreno iznenađena, ali nove ovlasti donijele su joj i dobro raspoloženje, pa je nastavila u tom stilu obilaziti kuću.



