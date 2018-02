Nemaju živaca za suživot: Splićanka Lucija zasula partnera brutalnim uvredama, a zakačile su se još dvije stanarke, nećete vjerovati što je bio povod

Kako dani odmiču, tako stanari Big Brother kuće imaju sve manje živaca za suživot, a tek je počelo... Prošao je samo tjedan, a neki već ne mogu smisliti svoje sustanare i ispaljuju na najmanje sitnice.



Nakon što su Nikita, Renata i Juraj kažnjeni jer su međusobno dogovarali nominacije, zabranjeno im je uopće ikoga predložiti, što je unijelo pomutnju u kuću. Zavladala je napetost, naročito nakon što je ostalim stanarima Veliki Brat lukavo pokazao video 'kalkuliranja' ovo troje. Šokirani su ostali, povrijeđeni, ma drama svjetskih razmjera!



Najviše je po tračerima oplela Anezi, ali nije prošlo dugo prije nego se sama dovela u sukob. Nakon što je, valjda još uvijek rastresena od saznanja, počela sušiti kosu u sobi, napala ju je kolegica natjecateljica Nikita progovoriivši joj da će zbog nje dobiti kaznu. Za neupućene, čini se da Big Brother dozvoljava korištenje fena samo u ostavi.



Anezi je, u svome stilu, odmah odjurila u ispovijedaonicu i požalila se kako Nikita uspoređuje nominacije i sušenje kose, što je skroz van pameti.



Njihova svađa samo dokazuje da je i najmanja sitnica povod za ispaljivanje u kuću, a školski primjer su i Antonio i Lucija, koji su svoju 'povuci me, potegni me' vezu shvatili doslovno. On ju je povlačio prilikom prolaska poligona, a ona je samo trčkarala za njim obasipljući ga uvredema. 'Konjino, ne vuci me', vikala je i očito promašila bit zadatka.



Antonio je već izrazio svoju ljubav prema Splićanki, tako da je cvjetao naočigled sviju. I kad ga vrijeđa, lijepo mu je s njom, ali možda bi ipak trebao malko presložiti proritete u ovoj njihovoj 'vezi'.



