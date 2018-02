U prvoj emisiji Big Brothera predstavljeni su kandidati i uvelo ih se u odaje u kojima će provesti iduća tri mjeseca. Kako tko, naravno, jer njih 18 otpadat će jedan po jedan u budućim emisijama uživo, svake nedjelje.



Dvoje Splićana ušlo je u kuću Big Brothera. Pogledajte fotografije svih kandidata



Kako su početci uvijek 'najnapetiji', a kandidati zanimljivi dokle god su novi i donekle posebni, prvi je tjedan publika oduševljeno provela uz ekrane, a vjerujemo da su mnogi jedva dočekali večerašnji 'live show'.



Vjerojatno nisu očekivali šok odmah u prvim minutama druge emisije uživo: Antonija je obznanila kako je iz kuće već izašla jedna kandidatkinja, ali najavila je i mogućnost ispadanja dodatnih natjecatelja. Sve će, naravno, otkriti do kraja emisije...



Osam dana punih drame, svađa i stresa je iza stanara, a posebnu im je muku zadao i tjedni zadatak. Djevojke su, naime, morale pogoditi sve tajne muških sudionika igre kako bi se spasile od nominacija.



Za one kojima nije dosta događanja, tu je i čitava priča o 'zlatnoj propusnici' koja spašava kandidate ako je se dočepaju. Ne smijemo zaboraviti ni na obitelj koja 'čami' u manjoj kući već tjedan dana, a večeras bi se konačno trebali predstaviti ostalima.



20:41 - 'Zlatnu propusnicu' osvojili su atraktivna Anezi i njen partner Antonio, ali stanarima, a ni publici, nije najjasnije što to znači. Ipak, ova je vijest zaradila Juraju izbacivanje iz showa. Šok je kratko trajao: Big Brother ponudio je tajnoj obitelji šansu da spasi izbačenoga stanara, što su ovi jednoglasno prihvatili. 28-godišnji arhitekt iz Zagreba spašen je, vraćen na kauč među ostale, a sad mu preostaje da se pokuša sabrati prije nominacija...



20:53 - Pakrački list otkriva kako je kuću svojevoljno napustila Antonija Ćatipović, koja nije mogla podnijeti pritisak kamera i odvojenost od djece. Prodavačicu ruža svi će pamtiti po svađi sa Splićankom Lucijom koju je prozvala 'starletom' na što je ova ispalila.



Umjesto Antonije u kuću bi trebao ući ugostitelj iz Pakraca, Leonardo Colosetti, koji će se publici, navodno, predstaviti tijekom večerašnje emisije.

21:08 - Nominacije su u tijeku, a argumenti kandidata su šaroliki. HDZ-ovka Ana bez pardona je nominirala Zebu jer joj je rekao da ima debele noge, s čim se ona ne slaže. Omraženi youtuber je pak odlučio predložiti 'svoga dobrog prijatelja' Luku Roka, budući da ovaj smatra da je 'alfa mužjak, a uopće nije'. Prema Splićanki Luciji, sustanarka Renata je pak 'preglasna'.

Zbog kršenja pravila pravo da nominiraju izgubili su Renata, Juraj i Nikita.

21:31 - Cure otkrivaju tajne za koje su muški stanari mislili da nikad neće 'u javnost'. Osim Luke, naravno, koji je bez ustručavanja samodopadno priznao da je spavao s mamom svoje prijateljice i potanko opisao taj susret. Voli se hvaliti ljubavnim umijećima, nema što... Zebo je sedam dana plakao zbog toga što mu je uginuo pas, a njegova 'tajna' zadala je glavobolju stanarkama koje su jedva otkrile o kome se radi.



21:42 - Sve djevojke su nominirane, objavio je Big Brother nakon što nisu uspjele pogoditi koja je čija tajna. Nisu mogle pretpostaviti da je Juraj prisustvovao egzorcizmu, pa im sada daljnji ostanak u kući ovisi o glasovima gledatelja.



Ostatak muških kandidata otkrio je pak svoje tajne, a prilično nas se dojmila Antonijeva priča. On je prije dvije godine spasio čovjeka od samoubojstva, i to - 'obrnutom psihologijom'. Kako je sam to opisao, pukla ga je inspiracija, pa je čovjeku na rubu ponora odlučio reći da skoči. Još ga je i nagovarao na to, ali znao je da će upaliti, ponosno je ispričao, ostavivši publiku u šoku.



21:56 - Odlukom stanara, nominiran je Bojan. Odlukom Big Brothera, zbog loše odrađenog zadatka s tajnama, nominirane su uz njega sve djevojke. U idućih tjedan dana publika će glasati, pa ćemo i saznati tko prvi 'leti'.