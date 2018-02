Brat Jelene Veljače oženio prelijepu glumicu, a pir im je bio skroz poseban

#SPOILERALERT good morning #bigwedding but not mine so I get to share this beauty before the ceremony 😍❤ #nofilterjustamazingmaterial #earlymorningdressrehearsal with @matijavuica the miraclemaker ❤❤❤ #inlovewiththedress #zaveljacuuveljaci #sisterofthegroom #godletusalltlgethealthytotheceremony🌡😢💍💒💑

A post shared by Jelena Veljača (@jelka12) on Feb 2, 2018 at 11:58pm PST