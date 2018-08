Slavna vokalna skupina „Perpetuum Jazzile“, jedna od najpoznatijih i najboljih na svijetu, trebala je unazad nekoliko godina već nastupiti u Zadru, ali su se uvijek vremenske neprilike udružile protiv slovenskog ansambla. Iako već postoje 35 godina, svjetsku slavu stekli su ingenioznom obradom ultimativnog hita „Africa“ američkog pop-rock sastava „Toto“. Glazbenici iz Los Angelesa prodali su dosad više od 40 milijuna ploča i osvojili šest nagrada „Grammy“, a jednom su prilikom pozvali „Perpetuum Jazzile“ na zajedničko pjevanje njihovog najvećeg hita. O svemu pomalo, kao i legendarnom nastupu u Kini te skorom i prvom koncertu u Zadru 13. kolovoza na Forumu kada će predstaviti svoj dvostrani studijski album „Both Sides“, TZ Zadar prenosi razgovor sa Boštjanom Usenikom. Boštjan je jedan od 47 pjevača sastava „Perpetuum Jazzile“, odnosno ansambla kojega slobodno možemo nazvati XXL sastavom.



Postojite kao vokalni ansambl duže od 30 godina, ali vas je tek obrada „Africe“ lansirala u glazbenu orbitu. Što se sve promijenilo nakon toga; pretpostavljam više koncerata, publike, ljepši osjećaj?

- „Perpetuum Jazzile“ službeno je osnovan prije 35 godina kada smo krenuli s različitim ili netradicionalnim stilovima pjevanja. Iz relativne anonimnosti izašli smo sa svojim prvim CD albumom, a potom je uslijedilo nekoliko faza razvoja. Neke umjetničke i poslovne odluke rezultirale su rastom sastava, a pjesma „Africa“ zaista je bila najsnažniji poticaj za priznanje sastava „Perpetuum Jazzile“ diljem svijeta. Bilo je nakon toga više koncerata, publike i prijateljstva kod kuće, ali i u Hrvatskoj, oko naše regije te doslovno na svim kontinentima.



Kako je bilo sa slavnim bendom otpjevati „Africu“ – uzbudljivije od koncerta u Kini i susreta s fanovima u Guangzhou?

- Zajednički nastup grupe „Toto“ i „Perpetuum Jazzilea“ bio je jedan od najvažnijih i najuzbudljivijih trenutaka u mojoj karijeri i cijelom životu. Bilo je nezaboravno – već od same probe i kasnijeg showa u „Tivoliju“. Nikad neću zaboraviti neopisivi osjećaj glazbenog zračenja i zagrljaja timskog duha od divova poput Stevea Lukathera, Davida Paicha, Stevea Porcara, Joea Williamsa i drugih. Ništa se ne može usporediti s darom kojega smo dobili od „Tota“ na našem koncertu.



Koncerti u Kini? Mora da je čudno doživjeti i podijeliti uzbuđenje s ljudima koje nikad u životu niste vidjeli, a opet, za nekoga tko se bavi glazbom – to vjerojatno izgleda sasvim normalno?

- Koncerti u Guangzhou bili su vrlo posebni kako god da gledam na njih. Dobili smo sjajan odgovor na našu glazbu od nove i drukčije vrste publike, odnosno ljudi od kojih većina nikad prije nije čula za „Perpetuum Jazzile“. Bili su izuzetno glasni, a istodobno, kada su nam vlasti dopustile da upoznamo publiku u predvorju, zaprepastili smo se pozitivnim reakcijama i toplinom publike za koju smo mislili da pripada više ili manje razdoblju do „Beatlesa“ u sedamdesetima. Iznenađujuća toplina publike u Guangzhou, bilo je kao da smo došli kući.



U Zadru niste nastupali; kakva su očekivanja?

- Trebali smo nastupiti, ali je bilo otkazano. Siguran sam da će biti barem jednako čudesno kao u drugim prekrasnim hrvatskim primorskim gradovima. Jedva čekamo.



Dolazite li u punom sastavu? Malo će biti jedna pozornica.

- „Perpetuum Jazzile“ nikad ne putuje u punom broju, ali će nas biti puno (smijeh).



Vokalist ste; je li glas najbolji instrument?

- Nisam posve siguran ako kažem da je to zapravo jedini instrument ili najbolji, budući su svi instrumenti zapravo samo sluge univerzalne i nevjerojatne stvari zvane glazba. Ono što sigurno mogu kazati – ljudski glas je apsolutno nevjerojatan instrument. Nakon što počnete trenirati i igrati se s glasom, njegova fleksibilnost i mogućnosti nikada vas ne prestaju iznenađivati.

Cijena ulaznica je 120 kn ili 150 kn.