Bogata tradicija narodnih plesova i pjesama na Tvrđavi sv. Mihovila!

Ovogodišnjim plesnim programom „Ideju regruti“, Ansambl LADO obilježava Europsku godinu kulturne baštine. Vodilja je to ljetne turneje Ansambla kojom program dovodi na najznačajnije izvedbene prostore na obali. Stoga nakon Pulske arene Ansambl dolazi u Šibenik, u jedinstven ambijent Tvrđave sv. Mihovila, na čijoj će pozornici nastupiti 22. srpnja.



Sukladno novom umjetničkom pristupu, LADO svake godine na pozornice diljem domovine i svijeta donosi posve nove plesne programe. Slučaj je to i s „Ideju regruti“ koji dvanaest novih koreografija predstavlja na prostorima koji su reprezentativni nositelji kulturne baštine u Hrvatskoj, poput pulske Arene, Tvrđave sv. Mihovila u Šibeniku i dubrovačkog Revelina.

„Ambijent Tvrđave dobro nam je poznat iz prijašnjih gostovanja i zaista je savršena lokacija za spoj kulturne baštine i izvedbenih umjetnosti, kakav se donosi kroz ovogodišnji program“, rekao je Krešimir Dabo, ravnatelj Ansambla LADO.



Premijerne izvedbe

Posebnost programa „Ideju regruti“ leži u činjenici da se po prvi puta na repertoaru Ansambla nalaze koreografije vezane uz pjesme i plesove moravskih Hrvata, iza kojih stoji autor Stjepan Perko. Uz njih svoju prvu obradu dobili su i običaji otoka Cresa, koje je u koreografiju pretočio Boris Harfman, poznat kao jedan od autora albuma LADO Electro 2.0. Memorabilium, te tradicijska baština mjesta Jezera na otoku Murteru. Da se od Lada teško rastati dokazuje i predstavljanje hercegovačke poskočice iz okolice Neuma koju je za ovu priliku obradio nekadašnji član ansambla Vladimir Kuraja.

Među dvanaest brojeva nalaze se i tri koja dijele tematsku poveznicu vezanu uz odlaska mladića u vojsku – naslovna Ideju regruti priznatog koreografa i dugogodišnjeg umjetničkog voditelja ansambla dr. sc. Ivana Ivančana, čiji je sin Andrija Ivančan trenutno na mjestu umjetničkog voditelja Lada, Za gorami, dolinami, koja obrađuje tematiku moravskih Hrvata te Simo hote mladenci, koja je u osnovi prikaz svadbenih običaja Turopolja u kojem se nalaze poveznice s elementima vojne tematike.



Izazovan repertoar

Kroz program Ideju regruti do izražaja dolazi nastojanje umjetničkog voditelja ansambla da pruži publici dinamičnu izvedbu vrhunske kvalitete. Osim što dočarava bogatstvo tradicije, raznolikost programa predstavlja izazov za više od 50 vrhunskih umjetnika Lada, zbog činjenice da se brojevi nastavljaju jedan na drugi, čineći gotovo neprekinut niz izvedbi koji publiku ostavlja bez daha. Bez vidljivog napora članovi Ansambla uspješno izvode svaku koreografiju i svaku vokalnu izvedbu, unatoč činjenici da nastupaju u tradicionalnim nošnjama koje znaju težiti i po nekoliko kilograma!



Lakoća izvedbe i vještina transformacije iz plesnog ansambla u reprezentativan folklorni zbor pokazatelj je iskustva i kvalitete ansambla koji, unatoč činjenici da u svom repertoaru ima impozantan broj koreografija i plesova prikupljenih tokom gotovo sedam desetljeća svoga djelovanja, svakim svojim nastupom uspijeva iznova iznenaditi i očarati publiku.



Ništa se manje ne očekuje ni od nastupa ansambla na Tvrđavi sv. Mihovila. U pauzi između izvedbi publici će biti predstavljen novi album Ansambla LADO – LADO Electro 2.0. Memorabilium, na kojem se sinergijski povezuje tradicijska glazba iz repertoara ansambla sa suvremenom, elektroničkom glazbom.



Svoju ulaznicu za ovaj raskošan program po cijeni od 120 kuna možete najlakše kupiti tako da kliknete na link ispod teksta, koji će vas odvesti na sustav Croatia Tickets. Ulaznice plaćate karticom, a stižu na vašu email adresu.



Osim preko sustava Croatia Tickets ulaznice se mogu kupit i na svim prodajnim mjestima Tvrđave kulture Šibenik, blagajnama tvrđava sv. Mihovila i Barone, te City Pointu (Don Krste Stošića 1), te u sustavu Eventim.