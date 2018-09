'Mosorova mater je rekla da biće meni ronioci dovode Viki na brod, da niko ne vidi!': Rađa nasmijao i dirnuo u srce emotivnom ispovijedi o neprežaljenom prijatelju

Prijateljstvo splitskog košarkaša Dina Rađe i neprežaljenog novinara "Slobodne Dalmacije", Milorada Bibića - Mosora, "opće je mjesto", činjenica u koju su itekako bili upućeni svi koji znaju Rađu i koji su imali privilegiju poznavati Mosora.

U danima u kojima se svijet poklonio njegovom košarkaškom geniju, Dino Rađa, naravno, nije zaboravio svog prijatelja, intimusa, "najvećeg zajebanta" i posvetio mu je posebne riječi na Facebooku, koje su malo koga ostavile ravnodušnim.

"Druže Mile. Kako ljudima objasnit naš odnos? Ajmo pokušat. Znači, to ovako nekako ide. Zvoni telefon. Ja se javin. Znaš li ti kako se na ruski kaže grupni sex? Kaljektivna apaljotka i zavari od smija pa spusti slušalicu. Posli par dana opet isto. Kako se kaže na makedonski šok soba? Sobata na kuku lele. Opet zavari i spusti. Tako jedan put on mene zove, a ja u busu na putu za MSG u New Yorku. Bija je negdi vanka, popija dvi čaše vina i krenija pričat viceve.

Ja plačen od smija, košulja i kravata mokre od suza, a ovi moji crni pitaju da in kažen šta se smijen. Kako ću ja njima objasnit ko su Mujo i Haso i šta je sobata na kuku lele.

Kad je iša operirat žuč, oden ja u pogrebno poduzeće i kupin vijenac. Odnesen do sestre u kliniku da mu ga dostave, a one neće. Kažu sačuvaj bože, najidiće se. Ma samo vi odnesite. Ja preuziman odgovornost. Ulaze njih dvi sa vijencen u sobu i vare od smija. Ovi čin je vidija, sve mu je bilo jasno. Zavarija i on, ali je zaboravija na punte. A ja iza kantuna naravno na podu.



Najveći zajeb koji san mu napravija je traja jedno šest miseci. Kad san u Rimu igra finale Kupa Koraća, zva san ga u goste. Kako su ovi iz kluba davali neke poklone sucima, kažen ja njima da uvale i Mosoru jedan, jer može nan sudit dogodine.

Pizdarije obične. Majice, suvenire, bocu vina i slično. Posli dvi godine, kad san već bija u Bostonu, pukne me inspiracija i zoven ja njega. Mosore, znaš sta se dogodilo. Nino Barra (GM Rima) je završija u zatvoru zbog neke pronevjere i spomenija je tvoje ime i one poklone. Neman pojma točno šta, ali samo znan da je tvoje ime u điru.

Naravno da je moj prijatelj Gigi iz Rima zna sve, a bija je jedini izvor di je ovaj moga provjerit. I tako san ja njemu na kapaljku jedno šest miseci dava nove informacije o slučaju. Ovi je već angažira advokata, raspitiva se o mogućnostima, a cilo vrime meni plaka da on nije ništa učinija i da nije pošteno da se njegovo ime vuče bez veze kroz blato.

Onda kaže: jadna moja Vedrana, zajebavaće je u skoli da je ćaća u zatvoru. I kad je meni sezona završila, dođen ja u Split i nastavin ga prcat do jednog dana. Vozimo se u autu i on meni kaže: Ma nije mene briga. Ako triba u pržun, iću u pržun, ali Slavica (žena) mi doma plače.

I meni odma bilo žaj Slavice i kažen ja njemu da san ga zajebava. On me u nevjerici pogleda i kaže Šest miseci????? Duga pauza. I da mi ruku. Svaka ti čast. Ispizdija si me do temelja, ali me niko nikad ovako nije zajeba.

To je bija jedan od najboljih ljudi koje san ikad u zivotu sreja. Jedna ogromna ćelava dobra duša, koja nebi mrava zgazila. Skroman, uvik u Fiat Puntu, feta sira i čaša vina su bile jedine stvari koje su mu tribale. Nikad nije naručija ništa skupo, uvik bija skroman i pošten. Stalno je priča o ženi, Vedrani i materi. Obožava ih je do neba.

Njegovu mater smo zvali Ronilac, jer je jedan put njemu rekla da biće meni ronioci dovode Viki na brod da niko ne vidi.

Ić u Zagreb oprostit se od njega kad san skužija da je gotov bila je, nakon iste situacije s materon, najtužnija stvar u mome životu. Uć u sobu i takvom čoviku reć aj bog. Puklo mi je srce i ne znan kako san to izdrža.

Dan danas kad vidin neku ćelavu glavu po ulici promislin: Evo ga. Kod stare san bija par puta, ali jednostavno ne mogu, jer nakon odlaska njoj resetiran se na početak.

Druže Mile, počivaj u miru i samo da znaš da san uša u HOF. Biće da si bija iza mene i plaka." - završio je svoje i sretno i bolno sjećanje veliki Dino.